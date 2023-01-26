Ілона Гвоздьова показала кухню свого розкішного дому, який побудувала під час війни: перші фото
Джерело:Ілона Гвоздьова
До повномасштабного вторгнення Росії Ілона Гвоздьова почала будувати дім під Києвом. На певний час роботи заморозили, але танцівниця вже перебралася туди з сім'єю. Вона вперше показала, як виглядає кухня.
Дім батьків чоловіка Ілони Гвоздьової розбомбили російські окупанти. Влітку на його відбудову родина витратила до 10 тисяч доларів. Попри це танцівниця ризикнула й завершила своє сімейне гніздечко. На прохання фоловерів вона показала, як виглядає кухня.
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Ілона Гвоздьова показала свій розкішний будинок
У будинку знаменитості два поверхи, бомбосховище та жодної батареї, скрізь утеплена підлога. В інстаграм-сторіс вона похизувалася чорно-білою кухнею у стилі лофт, дизайн якої вигадала сама.
Ось так виглядала кухня ще у червні. А ось така вийшла в нас кухня. Автор проєкту – Ілона батьківна. Сходи повністю заливали бетоном. Жодної батареї в домі, лише тепла підлога,
– прокоментувала Ілона Гвоздьова.
Будинок Ілони Гвоздьової під час ремонту / Фото з інстаграм-сторіс
Будинок Ілони Гвоздьової під час ремонту / Фото з інстаграм-сторіс
Кухня Ілони Гвоздьової після ремонту / Фото з інстаграм-сторіс
Нагадаємо, раніше переможниця "Танців з зірками" розповідала, що будівництвом завідує чоловік Іван, адже через повномасштабну війну він залишився без роботи. Гроші в сім'ю приносила вона – викладала дітям, в університеті, влаштовувала майстер-класи, хапалася за найменшу можливість заробити.
До речі, окрім будинку батьків, окупанти обстріляли авто чоловіка Гвоздьової. У квітні Іван втратив свій Nissan Skyline, на якому вони їхали з РАЦСу після весілля.