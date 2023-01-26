Ілона Гвоздьова показала кухню свого розкішного дому, який побудувала під час війни: перші фото

До повномасштабного вторгнення Росії Ілона Гвоздьова почала будувати дім під Києвом. На певний час роботи заморозили, але танцівниця вже перебралася туди з сім'єю. Вона вперше показала, як виглядає кухня.

Дім батьків чоловіка Ілони Гвоздьової розбомбили російські окупанти. Влітку на його відбудову родина витратила до 10 тисяч доларів. Попри це танцівниця ризикнула й завершила своє сімейне гніздечко. На прохання фоловерів вона показала, як виглядає кухня.

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Ілона Гвоздьова показала свій розкішний будинок

У будинку знаменитості два поверхи, бомбосховище та жодної батареї, скрізь утеплена підлога. В інстаграм-сторіс вона похизувалася чорно-білою кухнею у стилі лофт, дизайн якої вигадала сама.

Ось так виглядала кухня ще у червні. А ось така вийшла в нас кухня. Автор проєкту – Ілона батьківна. Сходи повністю заливали бетоном. Жодної батареї в домі, лише тепла підлога,

– прокоментувала Ілона Гвоздьова.

Будинок Ілони Гвоздьової під час ремонту / Фото з інстаграм-сторіс

Будинок Ілони Гвоздьової під час ремонту / Фото з інстаграм-сторіс