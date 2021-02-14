Ілона Гвоздьова показала зворушливе сімейне фото і розповіла про успіхи 4-місячного сина
Танцівниця Ілона Гвоздьова стала мамою вдруге 4 місяці тому. Вона показала нове чуттєве фото з чоловіком та дітьми, а також розповіла про успіхи Домініка. Зірка зізналась, що хлопчик вже вчиться розмовляти та обожнює купатися.
Джерело:інстаграм Ілони Гвоздьової
Успішна укранська танцівниця Ілона Гвоздьова і переможниця "Танців з зірками" народила сина у жовтні. У четвер, 11 лютого, вона святкувала 4 місяці з дня народження Домініка.
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Нове сімейне фото Ілони Гвоздьової
З нагоди свята танцівниця оприлюднила чуттєве сімейне фото. Вона позувала перед камерою, тримаючи на руках маленького Домініка. Біля Ілони лежав її чоловік Іван, в обіймах донечки Валерії.
Для зйомки Гвоздьова обрала стриманий образ. Зірка вдягнула чорний светр і темні джинси. Вона вклала розпущене волосся хвильками й зробила ніжний макіяж з акцентом на губах. Усі члени сім'ї позували із заплющеними очима, тож світлина вийшла особливо чуттєвою.
Ілона Гвоздьова з чоловіком і дітьми / Фото з інстаграму Ілони Гвоздьової
Ілона Гвоздьова про успіхи Домініка
За словами танцівниці, 4-місячний Домінік багато навчився за цей час. Зараз він вже "агукає" й розмовляє, звичайно, мовою, яка не до кінця зрозуміла іншим. Хлопчик намагається володіти руками й перевертатися на спинку самостійно. Він багато усміхається, обожнює купатися та любить бути на руках.
Також Домінік зараз важить 6 з половиною кілограмів, а його ріст – 64 сантиметри. Незважаючи на дрібні карпризи, він тішить зіркову матусю, свого батька та сестричку.
Ілона Гвоздьова – вдруге зіркова матуся
- Переможниця "Танців з зірками" народила сина 11 жовтня.
- Зірка не соромиться показувати малюка, тож після народження влаштувала зворушливу фотосесію з дітьми.
- Після народження Домініка Ілона Гвоздьова з сім'єю захворіла на коронавірус, але поборола недугу.
- Ілона ні в якому разі не закидувала танці, тому влаштовує запальні танки навіть з сином на руках.
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