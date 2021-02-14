Танцівниця Ілона Гвоздьова стала мамою вдруге 4 місяці тому. Вона показала нове чуттєве фото з чоловіком та дітьми, а також розповіла про успіхи Домініка. Зірка зізналась, що хлопчик вже вчиться розмовляти та обожнює купатися.

Успішна укранська танцівниця Ілона Гвоздьова і переможниця "Танців з зірками" народила сина у жовтні. У четвер, 11 лютого, вона святкувала 4 місяці з дня народження Домініка.

Читайте також Плакала в аеропорту: Маша Єфросиніна розповіла, як відпускала доньку на навчання в Канаду

Нове сімейне фото Ілони Гвоздьової

З нагоди свята танцівниця оприлюднила чуттєве сімейне фото. Вона позувала перед камерою, тримаючи на руках маленького Домініка. Біля Ілони лежав її чоловік Іван, в обіймах донечки Валерії.

Для зйомки Гвоздьова обрала стриманий образ. Зірка вдягнула чорний светр і темні джинси. Вона вклала розпущене волосся хвильками й зробила ніжний макіяж з акцентом на губах. Усі члени сім'ї позували із заплющеними очима, тож світлина вийшла особливо чуттєвою.



Ілона Гвоздьова з чоловіком і дітьми / Фото з інстаграму Ілони Гвоздьової

Ілона Гвоздьова про успіхи Домініка

За словами танцівниці, 4-місячний Домінік багато навчився за цей час. Зараз він вже "агукає" й розмовляє, звичайно, мовою, яка не до кінця зрозуміла іншим. Хлопчик намагається володіти руками й перевертатися на спинку самостійно. Він багато усміхається, обожнює купатися та любить бути на руках.

Також Домінік зараз важить 6 з половиною кілограмів, а його ріст – 64 сантиметри. Незважаючи на дрібні карпризи, він тішить зіркову матусю, свого батька та сестричку.

Ілона Гвоздьова – вдруге зіркова матуся