Популярна українська хореографиня, учасниця проєкту "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова вкотре поділилася з шанувальниками запальним відео. Проте цього разу вона станцювала не сама, а разом із маленьким сином на руках.

Ілона Гвоздьова нещодавно вдруге стала мамою. Поки вона насолоджується вихованням синочка та проводить час із дітьми. На особистій сторінці в інстаграмі зіркова матуся показала, як вкладала спати маленького Домініка.

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Запальний танець Ілони Гвоздьової з сином

Оскільки Ілона все життя присвятила танцям, їй дуже важко жити без них. Саме тому хореографиня навіть вдома вона постійно танцює. Зокрема, Гвоздьова використовує це заняття, як чудовий спосіб якомога швидше вкласти сина спати.

Днями танцівниця поділилася роликом, де показала ранковий танець з сином. Знаменитість тримала хлопчика на руках і заколисувала його під ритмічну пісню Монатіка.

Доброго ранку усім! Мати, яка танцює, просто не може вкладати сина по-іншому. Всім чудового настрою та хорошого дня! Чекаємо з Домініком ваших вподобань. Дякую, Монатіку, за настрій і ритм,

– написала в публікації Ілона.