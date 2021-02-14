Танцовщица Илона Гвоздева стала мамой во второй раз 4 месяца назад. Она показала новое чувственное фото с мужем и детьми, а также рассказала об успехах Доминика. Звезда призналась, что мальчик уже учится разговаривать и обожает купаться.

Успешная укранская танцовщица Илона Гвоздева и победительница "Танцев со звездами" родила сына в октябре. В четверг, 11 февраля, она праздновала 4 месяца со дня рождения Доминика.

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Новое семейное фото Илоны Гвоздевой

По случаю праздника танцовщица обнародовала чувственное семейное фото. Она позировала перед камерой, держа на руках маленького Доминика. Возле Илоны лежал ее муж Иван, в объятиях дочери Валерии.

Для съемки Гвоздева выбрала сдержанный образ. Звезда надела черный свитер и темные джинсы. Она уложила распущенные волосы волнами и сделала нежный макияж с акцентом на губах. Все члены семьи позировали с закрытыми глазами, поэтому фотография получилась особенно чувствительной.



Илона Гвоздева с мужем и детьми / Фото из инстаграма Илоны Гвоздевой

Илона Гвоздева об успехах Доминика

По словам танцовщицы, 4-месячный Доминик многому научился за это время. Сейчас он уже "агукает" и говорит, конечно, на языке, не до конца понятном другим. Мальчик пытается владеть руками и переворачиваться на спинку самостоятельно. Он много улыбается, обожает купаться и любит быть на руках.

Также Доминик сейчас весит 6 с половиной килограммов, а его рост – 64 сантиметра. Несмотря на мелкие карпризы, он радует звездную мамочку, своего отца и сестренку.

Илона Гвоздева – во второй раз звездная мама