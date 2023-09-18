Ілона Гвоздьова заявила, що наважилась на пластичну операцію: що хоче змінити зірка

Танцівниця Ілона Гвоздьова зізналась, що готова до змін у своїй зовнішності. Хореографиня хоче збільшити груди.

Переможниця "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова опублікувала свої фото в купальнику та поділилась несподіваною новиною. Танцівниця зважилась зробити пластичну операцію – вона пояснила своє рішення.

До слова Кожен день працюю, – Ілона Гвоздьова похизувалась спортивним тілом в білизні: чесні фото

Ілона Гвоздьова хоче збільшити груди

Прийшов час змін! Я хочу знову відчувати себе жінкою! Народження діточок, постійний спортивний образ життя й останні роки постійного стресу дуже сильно вплинули на мій вигляд тіла!

– зізналась танцівниця.

Ілона Гвоздьова зауважила, що часто отримує компліменти про спортивне і рельєфне тіло, але сама бачить в дзеркалі "маленьку, худорляву дівчинку-підлітка". Ілоні не хочеться нагадувати старшу сестру доньки, тому вона багато думала, вагалась, пройшла безліч консультацій.



Ілона Гвоздьова / Фото з інстаграму Ілони Гвоздьової

Хореографині було важливо відповісти на запитання, для чого їй збільшення грудей. Адже сім'я є, на роботу це не впливає, а чоловік взагалі проти операції.

"Відповідь одна: для себе, для свого внутрішнього стану. І це не про впевненість чи про комплекси, гонитва за трендами чи інста-самками, це саме про естетичну насолоду самої себе, про любов до себе, про турботу про себе. Я завжди відверта з вами мої любі друзі й хочу надалі бути щирою з вами! Я не боюся хейту чи осуду, це моє життя, моє тіло і мої думки", – підкреслила Ілона Гвоздьова.

Які зірки збільшили груди