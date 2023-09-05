Тож вона вирішила опублікувати чесні фото своєї фігури. Окрім цього, танцівниця написала текст, в якому заохотила шанувальників займатися спортом та дбати про стан свого тіла.

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Ілона Гвоздьова показала свою фігуру

Танцівниця сфотографувалась в білизні й не накладала жодних фільтрів на фото. Вона зазначила, що для того, щоб мати такий вигляд, треба багато та старанно працювати. Також вона зауважила, що зміни у житті людей відбуваються лише тоді, коли людина докладає чимало зусиль. Водночас саме щире бажання бути кращим зможе стати поштовхом до змін.

Ніхто не зможе вас мотивувати на успіх і бажані результати, допоки ви самі не захочете змін. Мені 35 років, в мене двоє дітей і я кожен день працюю над своїм тілом, щоб бачити таке відображення в дзеркалі,

– наголосила знаменитість.



Ілона Гвоздьова показала свою фігуру в білизні / Скриншот з інстаграм-сторіс

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