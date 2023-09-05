Тож вона вирішила опублікувати чесні фото своєї фігури. Окрім цього, танцівниця написала текст, в якому заохотила шанувальників займатися спортом та дбати про стан свого тіла.
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Ілона Гвоздьова показала свою фігуру
Танцівниця сфотографувалась в білизні й не накладала жодних фільтрів на фото. Вона зазначила, що для того, щоб мати такий вигляд, треба багато та старанно працювати. Також вона зауважила, що зміни у житті людей відбуваються лише тоді, коли людина докладає чимало зусиль. Водночас саме щире бажання бути кращим зможе стати поштовхом до змін.
Ніхто не зможе вас мотивувати на успіх і бажані результати, допоки ви самі не захочете змін. Мені 35 років, в мене двоє дітей і я кожен день працюю над своїм тілом, щоб бачити таке відображення в дзеркалі,
– наголосила знаменитість.
Ілона Гвоздьова показала свою фігуру в білизні / Скриншот з інстаграм-сторіс
Українські зірки, які також наважилися показати фігури без фільтрів
- Дружина співака Віктора Павліка зізналася, що не дуже задоволена своїм тілом і хоче схуднути. Катерина Репяхова показала свою фігуру в купальнику та заявила, що планує правильно харчуватися.
- Раніше Ксенія Мішина скаржилася, що за час повномасштабної війни погладшала на 7 кілограмів. Згодом вона серйозно зайнялася спортом і своїм харчуванням. Тож тепер у неї бездоганне тіло, яке вона часом публікує у своєму інстаграмі.
- Блогерка та ведуча Раміна Есхакзай схудла на 10 кілограмів. Після цього вона показала струнку фігуру у купальнику. Зірка пояснила, що її схуднення – це результат роботи не тільки з нутриціологом, а й з психологом, оскільки на початку широкомасштабного вторгнення вона заїдала стрес, а тепер позбулася цієї звички.