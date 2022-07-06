"До чого оця показуха": Ілону Гвоздьову розкритикували за відверті фото з відпочинку

Танцівниця Ілона Гвоздьова показала, як відпочивала з чоловіком на природі. На фото вона позувала в купальнику, через що нарвалась на критику. Чимало шанувальників зазначають, що такі публікації не на часі і можна не хизуватися подібними світлинами.

У дописі Ілона зазначила, що зараз кожен день – свято. Відколи зірка повернулася з дітьми з Італії, то не мала можливості побути з чоловіком наодинці. Тому вирішили поїхати на короткий відпочинок на природі.

Читайте також Після заяв про бл*дунку та хвойду: керівник "Дизель Шоу" вибачився перед Мішиною

Війна продовжується і я щодня про це пам'ятаю, але разом з тим продовжується і наше життя, яке не можна просто зупинити і чекати. Мої дорогі, якщо є можливість хоч на мить відволіктися і скинути напругу, тривогу, страх і нерозуміння майбутнього, треба жити сьогодні і зараз,

– написала під фото Гвоздьова.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

Оскільки в дописі хореографиня розповіла про локацію, де зупинилися, то, ймовірно, це була рекламна співпраця. Хоча погода була дощовою, але Ілона не втратила можливості сфотографуватися в купальнику. А також показала неймовірно красиву місцевість навколо. Саме світлини спровокували бурхливу реакцію користувачів мережі. Чимало підписників танцівниці зазначають, що такі публікації недоречні, коли щодня в Україні гинуть люди, коли мільйони сімей розлучені через війну. Всі хочуть відпочити в компанії рідних, однак багато хто про таке може лише мріяти зараз.

"Якби всі захисники були такі, як ваш чоловік, то вже б давно війна закінчилася, але не на нашу користь. Слава Україні та її справжнім Героям!"

"До чого оця показуха? Бачу, що ви з жиру біситесь. Чому ваш чоловік не захищає Україну? Отже, хлопці на війні гинуть, а ви відпочиваєте? Всім хочеться миру та гарного відпочинку на природі, але це неможливо під час війни".

"Допис змістовний. Нехай буде одне фото з коханим, але все інше – занадто. Та й показувати ту всю розкіш в час, коли багато людей залишилися без засобів існування… А потім дивуємося, коли кажуть, що люди забули про війну, "жирують".

"Радійте не на показ. Миру нашій Україні. Важко нам у Харкові".

"Люди плачуть від горя, від того, що нема що їсти, нема де жити, а ви радієте на показ, демонструючи себе оголеною… Так не можна. Відпочивайте тихо, не потрібна зараз ця показуха, бо ваші радісні дні можуть перетворитися на сумні. Вибачте, але не той час".

"Коли п'ятий місяць не бачиш чоловіка, не маєш можливості доторкнутися до рідної людини, яка з перших днів війни в ЗСУ, такі публікації лише роздратовують. Цікаво, а чому ваш Іван не захищає Україну?".

Коментарі під дописом Ілони Гвоздьової / Скриншоти з інстаграму танцівниці

Та є й ті фанати Ілони, які підтримують її та засипають компліментами.

"Ілоночко, міцніше обіймайтеся та цілуйтеся, будьте щасливими".

"Які гарні та щирі фотографії".

"Дуже гарна сім'я. Ілоно, ви чудова та неймовірна, бережіть себе. Віримо в ЗСУ та перемогу України!"

"Ви дуже гарна пара!"

"Молодці! Так тримати! Дуже красива пара, яка надихає!"

Коментарі під дописом Ілони Гвоздьової / Скриншоти з інстаграму танцівниці

Українські зірки, які нарвалися на критику