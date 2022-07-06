У дописі Ілона зазначила, що зараз кожен день – свято. Відколи зірка повернулася з дітьми з Італії, то не мала можливості побути з чоловіком наодинці. Тому вирішили поїхати на короткий відпочинок на природі.
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Війна продовжується і я щодня про це пам'ятаю, але разом з тим продовжується і наше життя, яке не можна просто зупинити і чекати. Мої дорогі, якщо є можливість хоч на мить відволіктися і скинути напругу, тривогу, страх і нерозуміння майбутнього, треба жити сьогодні і зараз,
– написала під фото Гвоздьова.
Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:
Оскільки в дописі хореографиня розповіла про локацію, де зупинилися, то, ймовірно, це була рекламна співпраця. Хоча погода була дощовою, але Ілона не втратила можливості сфотографуватися в купальнику. А також показала неймовірно красиву місцевість навколо. Саме світлини спровокували бурхливу реакцію користувачів мережі. Чимало підписників танцівниці зазначають, що такі публікації недоречні, коли щодня в Україні гинуть люди, коли мільйони сімей розлучені через війну. Всі хочуть відпочити в компанії рідних, однак багато хто про таке може лише мріяти зараз.
- "Якби всі захисники були такі, як ваш чоловік, то вже б давно війна закінчилася, але не на нашу користь. Слава Україні та її справжнім Героям!"
- "До чого оця показуха? Бачу, що ви з жиру біситесь. Чому ваш чоловік не захищає Україну? Отже, хлопці на війні гинуть, а ви відпочиваєте? Всім хочеться миру та гарного відпочинку на природі, але це неможливо під час війни".
- "Допис змістовний. Нехай буде одне фото з коханим, але все інше – занадто. Та й показувати ту всю розкіш в час, коли багато людей залишилися без засобів існування… А потім дивуємося, коли кажуть, що люди забули про війну, "жирують".
- "Радійте не на показ. Миру нашій Україні. Важко нам у Харкові".
- "Люди плачуть від горя, від того, що нема що їсти, нема де жити, а ви радієте на показ, демонструючи себе оголеною… Так не можна. Відпочивайте тихо, не потрібна зараз ця показуха, бо ваші радісні дні можуть перетворитися на сумні. Вибачте, але не той час".
- "Коли п'ятий місяць не бачиш чоловіка, не маєш можливості доторкнутися до рідної людини, яка з перших днів війни в ЗСУ, такі публікації лише роздратовують. Цікаво, а чому ваш Іван не захищає Україну?".
Коментарі під дописом Ілони Гвоздьової / Скриншоти з інстаграму танцівниці
Та є й ті фанати Ілони, які підтримують її та засипають компліментами.
- "Ілоночко, міцніше обіймайтеся та цілуйтеся, будьте щасливими".
- "Які гарні та щирі фотографії".
- "Дуже гарна сім'я. Ілоно, ви чудова та неймовірна, бережіть себе. Віримо в ЗСУ та перемогу України!"
- "Ви дуже гарна пара!"
- "Молодці! Так тримати! Дуже красива пара, яка надихає!"
Коментарі під дописом Ілони Гвоздьової / Скриншоти з інстаграму танцівниці
Українські зірки, які нарвалися на критику
- Нещодавно співачку Настю Каменських розкритикували за відео, в якому вона показала, за чим з довоєнного життя сумує. Артистка постійно каже, що сумує за рідної країною, однак повертатися не поспішає. Разом з найріднішими вона ще до початку повномасштабного вторгнення росії виїхала за кордон, не чула звуків сирен і вибухів.
- Ведучого Григорія Решетника розкритикували за фото зі спортзалу. Чимало шанувальників ведучого обурені тим, що він не допомагає ЗСУ, втік зі столиці та відсиджувався на Заході України. А тепер, публікуючи фото зі спортзалу каже, що "наближає перемогу".