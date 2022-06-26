Коли почалося повномасштабне вторгнення, Григорій з дружиною та дітьми виїхав до Івано-Франківська. Там сім'я пробула декілька місяців і лише нещодавно повернулася до Києва. Чимало шанувальників ведучого обурені тим, що він не допомагає ЗСУ, втік зі столиці та відсиджувався на Заході України.

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Решетника розкритикували за фото зі спортзалу

Повернувшись до Києва, ведучий відновив тренування у спортзалі. Про це він повідомив підписників в інстаграмі, адже завжди ділиться з ними новинами з життя.

"Побачивши допис своєї красуні Христини, я миттєво примчався до спортзалу, щоб також розпочати тренування. Так, я тут був дуже давно, але настав час дій, тренувань, щоденної роботи над собою. Ми маємо бути сильними, витривалими, стійкими не лише психологічно, а й фізично. От тоді ми станемо ще більш нездоланними! Вже чотири місяці, як на нашій землі триває жахлива війна, але ми не втомилися, не опустили руки. Навпаки, ми лише набираємо обертів впевненості, самобутності та незалежності. І кожного дня ми разом наближаємо перемогу! Працюйте та не сумуйте. Все буде Україна", – написав Григорій під фото.



Григорій Решетник у спортзалі / Фото з інстаграму ведучого

Чимало шанувальників розкритикували Решетника за таку публікацію. Вони наголошують, що зараз потрібно бути на фронті та допомагати українським військовим.

"Треба бути на фронті, а не в спортзалі!"

"Треба молитися, щоб закінчилася війна".

"А до чого тут ви? Сильні, витривалі та незламні – справжні чоловіки, які зараз захищають Україну! І це не ви!"

"Так наближаєте перемогу? У спортзалі?"

"Ой, як же той Григорій себе любить. Ідіть разом з дружиною у волонтери".

Коментарі під дописом Решетника / Скриншоти з інстаграму ведучого

Та є й ті прихильники, які підтримують Решетника і засипають його компліментами.

"Не звертайте увагу на ворогів. Ви та Христина – молодці".

"А ми вас і так любимо".

"Ви й так у чудовій формі".

"Григорію, я вірю в тебе".

"Кожен займається тим, чим може. Зараз все непросто. А зовнішній вигляд для Григорія – частина професії".

Коментарі під дописом Решетника / Скриншоти з інстаграму ведучого

Зазначимо, нещодавно подружжя Решетників вже наривалося на критику в мережі. Тоді Григорій та Христина опублікували селфі, де зображені щасливими. Закохані повідомили, що офіційно стали багатодітними батьками, отримали відповідне свідоцтво. Чимало прихильників підозрюють, що закохані зробили це, щоб Григорій мав офіційні підстави для виїзду за кордон під час воєнного стану.