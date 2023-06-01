Літо зустріла в підвалі: Ілона Гвоздьова показала, як ховалася з донькою під час обстрілу Києва

У ніч проти 1 червня, у День захисту дітей, Росія атакувала Київ балістичними та крилатими ракетами. Після перших вибухів Ілона Гвоздьова стягла сонну доньку в підвал, де облаштувала укриття.

Переможниця "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова о пів на четверту ранку вийшла в інстаграм-сторіс та показала втомлену себе через атаку Росії на Київ. Ані вона, ані 7-річна Валерія не спала. Якщо дівчинка відволікалася телефоном, то танцівниця "сиділа" в новинах.

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Ілона Гвоздьова показала, як ховалася в підвалі під час атаки на Київ

Зіркова мама наголосила, що через країну-терориста Росію українські діти зустріли літо в підвалах, як її Валерія.

Проліт балістичних ракет на Київ. В укриття! Перший день літа офіційно зустріли у підвалі. День захисту дітей! Українські діти зустріли у підвалі,

– поскаржилася Ілона Гвоздьова.

Ілона Гвоздьова в підвалі будинку через ракетну атаку Росії / Фото зі сторіс

Донька Ілони Гвоздьової в підвалі через ракетну атаку Росії / Фото зі сторіс

Після безсонної ночі Ілона Гвоздьова ніяк не могла оговтатися, тож влаштувала генеральне прибирання й дооблаштувала укриття.

"Не можу зібрати себе докупи. Пішла займатися трудотерапією – облаштовувати укриття в будинку і просто прибирати все підряд, аби ні про що не думати. Останнім часом, окрім постійних тривог й обстрілів, особливої демотивації додають внутрішні новини – безкарність винних та те, що з народу, який намагається виживати, хочуть вижати останнє. Зупиніться, бо якщо народ зламається, війну не виграти", – додала танцівниця в одній з інстаграм-сторіс.