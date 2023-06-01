Літо зустріла в підвалі: Ілона Гвоздьова показала, як ховалася з донькою під час обстрілу Києва
Джерело:Ілона Гвоздьова
У ніч проти 1 червня, у День захисту дітей, Росія атакувала Київ балістичними та крилатими ракетами. Після перших вибухів Ілона Гвоздьова стягла сонну доньку в підвал, де облаштувала укриття.
Переможниця "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова о пів на четверту ранку вийшла в інстаграм-сторіс та показала втомлену себе через атаку Росії на Київ. Ані вона, ані 7-річна Валерія не спала. Якщо дівчинка відволікалася телефоном, то танцівниця "сиділа" в новинах.
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Ілона Гвоздьова показала, як ховалася в підвалі під час атаки на Київ
Зіркова мама наголосила, що через країну-терориста Росію українські діти зустріли літо в підвалах, як її Валерія.
Проліт балістичних ракет на Київ. В укриття! Перший день літа офіційно зустріли у підвалі. День захисту дітей! Українські діти зустріли у підвалі,
– поскаржилася Ілона Гвоздьова.
Ілона Гвоздьова в підвалі будинку через ракетну атаку Росії / Фото зі сторіс
Донька Ілони Гвоздьової в підвалі через ракетну атаку Росії / Фото зі сторіс
Після безсонної ночі Ілона Гвоздьова ніяк не могла оговтатися, тож влаштувала генеральне прибирання й дооблаштувала укриття.
"Не можу зібрати себе докупи. Пішла займатися трудотерапією – облаштовувати укриття в будинку і просто прибирати все підряд, аби ні про що не думати. Останнім часом, окрім постійних тривог й обстрілів, особливої демотивації додають внутрішні новини – безкарність винних та те, що з народу, який намагається виживати, хочуть вижати останнє. Зупиніться, бо якщо народ зламається, війну не виграти", – додала танцівниця в одній з інстаграм-сторіс.
- Нагадаємо, що з Ілоною Гвоздьовою під Києвом живе тільки донька Валерія. Молодшого сина Домініка вона відправила до батьків. Танцівницю хейтили й називали поганою матір'ю, але вона пояснювала, що життя в Києві не з дешевих, на няню грошей немає, а оскільки Іван залишився майже без роботи, то вона не може насолоджуватися вихованням дітей. Крім того, у такий спосіб вона уберігає сина "від психологічного стресу та залякувань".
- До речі, попри війну та складну фінансову ситуацію Ілона Гвоздьова добудувала будинок. Щоб зекономити, усім процесом завідував чоловік.