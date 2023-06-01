Победительница "Танцев со звездами" Илона Гвоздева в половине четвертого утра вышла в инстаграм-сторис и показала уставшую себя из-за атаки России на Киев. Ни она, ни 7-летняя Валерия не спала. Если девочка отвлекалась телефоном, то танцовщица "сидела" в новостях.

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Илона Гвоздева показала, как пряталась в подвале во время атаки на Киев

Звездная мама подчеркнула, что из-за страны-террориста России украинские дети встретили лето в подвалах, как ее Валерия.

Пролет баллистических ракет на Киев. В укрытие! Первый день лета официально встретили в подвале. День защиты детей! Украинские дети встретили в подвале,

– пожаловалась Илона Гвоздева.

Илона Гвоздева в подвале дома из-за ракетной атаки России / Фото со сторис

Дочь Илоны Гвоздевой в подвале из-за ракетной атаки России / Фото со сторис

После бессонной ночи Илона Гвоздева никак не могла прийти в себя, поэтому устроила генеральную уборку и обустроила укрытие.

"Не могу собрать себя в кучу. Пошла заниматься трудотерапией – обустраивать укрытие в доме и просто убирать все подряд, чтобы ни о чем не думать. В последнее время, кроме постоянных тревог и обстрелов, особой демотивации добавляют внутренние новости – безнаказанность виновных и то, что с народа, который пытается выживать, хотят выжать последнее. Остановитесь, потому что если народ сломается, войну не выиграть", – добавила танцовщица в одной из инстаграм-сторис.