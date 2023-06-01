Победительница "Танцев со звездами" Илона Гвоздева в половине четвертого утра вышла в инстаграм-сторис и показала уставшую себя из-за атаки России на Киев. Ни она, ни 7-летняя Валерия не спала. Если девочка отвлекалась телефоном, то танцовщица "сидела" в новостях.
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Илона Гвоздева показала, как пряталась в подвале во время атаки на Киев
Звездная мама подчеркнула, что из-за страны-террориста России украинские дети встретили лето в подвалах, как ее Валерия.
Пролет баллистических ракет на Киев. В укрытие! Первый день лета официально встретили в подвале. День защиты детей! Украинские дети встретили в подвале,
– пожаловалась Илона Гвоздева.
Илона Гвоздева в подвале дома из-за ракетной атаки России / Фото со сторис
Дочь Илоны Гвоздевой в подвале из-за ракетной атаки России / Фото со сторис
После бессонной ночи Илона Гвоздева никак не могла прийти в себя, поэтому устроила генеральную уборку и обустроила укрытие.
"Не могу собрать себя в кучу. Пошла заниматься трудотерапией – обустраивать укрытие в доме и просто убирать все подряд, чтобы ни о чем не думать. В последнее время, кроме постоянных тревог и обстрелов, особой демотивации добавляют внутренние новости – безнаказанность виновных и то, что с народа, который пытается выживать, хотят выжать последнее. Остановитесь, потому что если народ сломается, войну не выиграть", – добавила танцовщица в одной из инстаграм-сторис.
- Напомним, что с Илоной Гвоздевой под Киевом живет только дочь Валерия. Младшего сына Доминика она отправила к родителям. Танцовщицу хейтили и называли плохой матерью, но она объясняла, что жизнь в Киеве не из дешевых, на няню денег нет, а поскольку Иван остался почти без работы, она не может наслаждаться воспитанием детей. Кроме того, таким образом она уберегает сына от психологического стресса и запугиваний.
- Кстати, вопреки войне и сложной финансовой ситуации Илона Гвоздева достроила дом. Чтобы сэкономить, всем процессом заведовал муж.