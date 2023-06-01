Українська телеведуча Катя Осадча відреагувала на черговий ракетний обстріл Києва. Вночі російські терористи атакували столицю крилатими та балістичними ракетами.

Дивіться також Катя Осадча відреагувала на "дрон Ані Лорак", який атакував Москву: "Це смішно"

Катя Осадча про нічний ракетний обстріл

Ведуча гірко висловилась про жахливі наслідки обстрілів – сьогодні загинула малолітня дитина.

Я не знаю, чи існує ще у світі справедливість, якщо діти гинуть через одного оскаженілого діда. Сьогодні у світі відзначають День захисту дітей. Вночі від влучання осколків ракети загинула дитина 9 років. Ми не можемо надійно захистити своїх дітей, адже війна безжальна і не вибирає,

– зауважила Осадча.

"Страшна статистика – за 16 місяців повномасштабної війни загинула 484 дитина. Я не знаю, яких слів добирати для втішання батьків, адже таких слів не існує. Я не знаю, як висловити свій біль і жаль, адже таких слів не існує. Маленькі янголятка, напевно, цей світ на вас не заслужив".



Катя Осадча з синами / Фото з інстаграму Каті Осадчої

Що відомо про нічну атаку