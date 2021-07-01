Ембер Герд оприлюднила несподівану новину на особистій сторінці в інстаграмі. Після тривалого скандалу, що стосувався розлучення з Джонні Деппом, зірка шокувала зізнанням про те, що виховує доньку.

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Перше фото первістка Ембер Герд

Народження доньки Ембер Герд приховувала майже 3 місяці. 1 липня 2021 року зірка опублікувала в особистому блозі зворушливе фото, де зображена з крихіткою, яка лежала в неї на грудях.

Я дуже рада поділитися з вами цією новиною. Чотири роки тому я вирішила, що хочу мати дитину. Моя донька народилася 8 квітня 2021 року. Її звати Уна Пейдж Герд. Вона – початок решти мого життя,

– зворушливо написала новоспечена матуся.

Ембер Герд стала мамою

Донечку акторці народила сурогатна матір. Все через те, що Ембер не може самостійно виносити дитину.

Джерело повідомило виданню Page Six: "Уна чудова, а Ембер – одурманена. Вона давно хотіла стати мамою й нарешті це бажання здійснилося. Вона вдячна неймовірній жінці, яка допомогла Уні народитися. Є багато жінок, які не можуть говорити про свою фертильність, переживають, соромляться. Ембер хоче, щоб вони відчували підтримку й усвідомлювати, що в будь-якому випадку можна знайти спосіб стати мамою".

Доньку Герд назвала на честь покійної мами, яка пішла з життя у віці 63 років. Акторка зазначала, що її матуся була "найкрасивішою жінкою, яку вона коли-небудь зустрічала".

Наразі знаменитість не розсекречує жодних подробиць і не називає ім'я чоловіка, який став батьком її дитини.