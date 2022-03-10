Про дитину від найбагатшої людини світу 33-річна Граймс розповіла в інтерв'ю виданню Vanity Fair. Вона оголосила, що дівчинку народила сурогатна мати.

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Ілон Маск і Граймс стали батьками доньки

Її повне ім'я – Екса Дарк Сідіріель Маск,

– оголосила Граймс.

Безумовно, у вигадливому імені безліч підтекстів. Екстра – від "ексафлопс", що означає одиницю виміру продуктивності комп'ютера. Дарк, темна з англійської, символізує загадку Всесвіту, а Сідіріель – відсилка до ельфійських імен Толкіна, автора "Володаря перснів". Однак вдома дівчинку називають лаконічно – Y.

Нагадаємо, у її старшого брата не менш дивакувате ім'я. Хлопчика, який з'явився на світ у травні 2021 року, назвали X Æ A-Xii Маск.

Граймс про стосунки з Ілоном Маском

Майже пів року тому Ілон Маск заявив, що вони з Граймс "розійшлися, але все ще люблять одне одного". У свіжому інтерв'ю канадська співачка підтвердила, що їхні стосунки досить неоднозначні – вони більше не пара, але планують спільних дітей. Зірки мріють, що їх у них буде щонайменше чотири-п'ять.

Мабуть, я назву його моїм бойфрендом, але в нас усе дуже мінливо. Ми живемо в окремих будинках. Ми – найкращі друзі. Ми постійно бачимося,

– пояснила Граймс.

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