Ігор Ласточкін вперше зізнався, що кілька років тому витратив дуже багато грошей, щоб вилікував батька від алкозалежності. Він з дитинства мріяв, щоб тато кинув пити. Той нібито вже не вживає, але випивка залишила свій відбиток – ще до 24 лютого чоловік став жертвою російської пропаганди.

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Ігор Ласточкін про батька, який "підсів" на Соловйова

Він вилікувався, уже четвертий рік не вживає. Але він такий тривалий час вживав, що, мені здається, там від мозку нічого не залишилося. Він тут же підсів на пропаганду, і кожен день присилав мені посилання на якихось там "експертів", російських політологів. Потім перейшов на Соловйова, постійно присилав якусь діч,

– пригадав Ігор Ласточкін.

Як з'ясувалося, після вторгнення Росії в Україну гуморист сам написав батьку й брату. Це сталося вже в березні, і діалог у них був короткий.

"Вони мовчали. Я на другий або на третій тиждень написав: "Ви, бл*ть, тварі, вам взагалі пох*р, що в нас тут відбувається? Що зі мною тут?" Вони сказали: "Мама сказала тобі не писати". Мама зрозуміла, що я всіх їх хочу розірвати за їхню бездіяльність, боягузтво", – емоційно розповів Ігор Ласточкін.

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Чому Ласточкін не спілкується з братом з Росії

З братом Антоном, як і з батьком, комік не спілкується. Однак так було й до 24 лютого, адже той телефонував йому лише для того, щоб взяти гроші в борг.

"Він мені дзвонить тільки позичити грошей. Не важливо, чим він займається. Скажемо так, він неуспішна людина. Він ледар. Це в нього ще з дитинства. Він днями міг лежати перед телевізором і нічого не робити", – зізнався гуморист.

Нагадаємо, Сергій Бабкін теж розповідав, що його родичі з Росії хворі. У перші дні війни вони об'явилися з пропагандистськими повчаннями: "Мы думали, Сережа, что ты гораздо умнее". Після цього музикант зрозумів, що росіяни – "це зомбі в пастці", які самі собі такої долі бажають.