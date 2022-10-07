Игорь Ласточкин впервые признался, что несколько лет назад потратил очень много денег, чтобы вылечил отца от алкозависимости. Он с детства мечтал, чтобы папа бросил пить. Тот вроде бы уже не употребляет, но выпивка оставила свой отпечаток – еще до 24 февраля мужчина стал жертвой российской пропаганды.

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Игорь Ласточкин об отце, который "подсел" на Соловьева

Он вылечился, уже четвертый год не употребляет. Но он так долго употреблял, что, мне кажется, там от мозга ничего не осталось. Он тут же подсел на пропаганду, и каждый день присылал мне ссылки на каких-то там "экспертов", российских политологов. Потом перешел на Соловьева, постоянно присылал какую-нибудь дичь,

– вспомнил Игорь Ласточкин.

Как выяснилось, после вторжения России в Украину юморист сам написал отцу и брату. Это произошло уже в марте, и диалог у них был кратким.

"Они молчали. Я на вторую или на третью неделю написал: "Вы, бл*ть, твари, вам вообще пох*р, что у нас здесь происходит? Что со мной здесь?" Они сказали: "Мама сказала тебе не писать". Мама поняла, что я всех их хочу разорвать за бездействие, трусость", – эмоционально рассказал Игорь Ласточкин.

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Почему Ласточкин не общается с братом из России

С братом Антоном, как и с отцом, комик не общается. Однако так было и до 24 февраля, ведь тот звонил только для того, чтобы взять деньги в долг.

"Он мне звонит только одолжить денег. Не важно, чем он занимается. Скажем так, он неуспешный человек. Он бездельник. Это у него еще с детства. Он днями мог лежать перед телевизором и ничего не делать", – признался юморист.

Напомним, Сергей Бабкин тоже рассказывал, что его родственники из России больны. В первые дни войны они объявились с пропагандистскими поучениями: "Мы думали, Сережа, что ты гораздо умнее". После этого музыкант понял, что россияне – "это зомби в ловушке", которые сами себе такой судьбы желают.