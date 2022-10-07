Ігор Ласточкін був ведучим "Розсміши коміка", коли в суддях там сидів Зеленський. Коли до політичної кар'єри він вів "Лігу Сміху", гуморист був там тренером. І це лише кілька проєктів, у яких вони з президентом перетиналися. Однак навіть це не дозволяє Ласточкіну діставати Зеленського смс-ками чи дзвінками під час війни.
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Чому Ласточкін не хоче телефонувати Зеленському
Ми не так знайомі, що одне одного, наприклад, вітаємо з днем народження. Можемо написати, але так, щоб зустрітися, подзвонити, – ні. Я також розумію, що я йому зараз до чорта. Єдине, що я можу, – це підтримати словом. Будь-яку людину підтримка дуже надихає, мотивує,
– пояснив Ігор Ласточкін.
Він не розуміє, чому мав би користуватися зв'язками, писати президенту особисто й вивідувати, коли закінчиться війна, якщо влада й так на постійному контакті з громадянами.
"Вони видали чіткий план, інструкцію, що робити – дивитися перевірені джерела інформації. От і сиди, дивись і аналізуй собі", – додав гуморист.
Хто з зірок зв'язувався з Зеленським під час війни
- Друзі Зеленського з "Кварталу 95" Євген Кошовий і Олександр Пікалов "були в нього разочок" перед тим, як він мав зустріч з Борисом Джонсоном. Президент виділив їм 15-20 хвилин, за які вони встигли показати йому кілька мемів.
- Олена Кравець теж спілкується з Зеленським під час війни. За її словами, "він дуже коротко відповідає", але навіть за це акторка йому вдячна. Вона, до речі, теж надсилає президенту меми.
- Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя взагалі особисто зустрічався з Зеленським та Андрієм Єрмаком.