Ігор Кондратюк жорстко звернувся до антивакцинаторів та показав власне фото з лікарні

Український ведучий та продюсер Ігор Кондратюк навесні 2021 року переніс важку форму коронавірусу. На щастя, йому вдалось вилікуватись та продовжувати роботу. Втім, на тлі спалаху інфекції продюсер наголосив на важливості вакцинації в такий небезпечний час та показав фото, де лежав з кисневою маскою пів року тому.

На COVID-19 Кондратюк захворів у березні 2021 року. Тоді він не зізнався, що лежить у лікарні та ще й потребує кисневої підтримки. Зокрема, він показав знімок вакцини проти вірусу – Moderna, якою він щепився у липні. Продюсер жорстко звернувся до антивакцинаторів та попросив усіх серйозно задуматись про власну безпеку.

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Якщо ви користуєтесь смартфоном, мобільним зв'язком і комп'ютером, а не пишете на бересті/пергаменті; їздите на авто (автобусах, літаках і так далі), а не на бричках/підводах; користуєтесь туалетним папером, а не підтираєтесь лопухами; ваші діти щодня зранку ходять в школу, а не в ліс по гриби та ягоди; живете в будинках, а не в мазанках/землянках; іншими словами – якщо ви – сучасна людина, то у мене запитання: чому дехто з вас постить маячню про шкоду вакцинації від COVID-19?

– звернувся ведучий.

Чоловік додав, що якщо його прихильник не хоче вакцинуватись, то нехай у коментарях пише: "Я свідомий того, що можу швидше покинути цей світ через неприйняття вакцинування".

"Хочете, щоб вас і ваших дітей лікарі не витягували з того світу після зараження коронавірусом – вакцинуйтесь!.. Визначайтесь, бо може бути пізно…" – констатував продюсер, додавши, що всіх антивакцинаторів буде видаляти з друзів та "банити".



Ігор Кондратюк під кисневою маскою у березні 2021 року / Фото з фейсбуку продюсера

Реакція мережі

Очікувано, фанати Ігоря Кондратюка "розділились" на два табори: одні подякували продюсеру за його свідому позицію, а інші – казали, що розчарувались в чоловіку.



Деякі з коментарів допису Ігоря Кондратюка / Скриншот з фейсбуку