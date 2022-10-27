Український продюсер Ігор Кондратюк родом з півночі Херсонської області. Багато його родичів вирвалися з окупації, але є й ті, хто залишився там.
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Ігор Кондратюк про рідних в окупації
Росіяни та іранці, до речі, займають їхні квартири, їхні будинки, не питаючи, де людина, чи виїхала вона. Виламують двері. Спочатку ходили робили обхід, ставили літери Z, коли ще Росгвардія заходила до населеного пункту та перевіряла будинки. Хтось відчиняв, хтось не відчиняв – ламали двері й спокійно йшли,
– розповів ведучий про ситуацію на Херсонщині.
"Зараз там масове заселення незаселених житлових приміщень. Або навіть заселених, але не власниками. Я знаю такі випадки. Там правда жесть".
Ігор Кондратюк поділився, що має зв'язок з ріднею. Вони віддано чекають, коли ЗСУ повернуть території. "Зв'язок з ними є по вайберу і телеграму, іншого не дано. І нічого не дано, окрім виживання. Чекають на ЗСУ. Херсонщина – це взагалі не проросійська територія, хто б що не казав. Такого не було і не буде".
Що Кондратюк казав про Херсонщину раніше
- Телеведучий ділився, що його рідні "страждають та чекають" ЗСУ. Також він звертався до українців, які залишилися в окупації. "Треба триматися й ні на хвилину не сумніватися, що Херсонщина потрібна Україні. Ми вас любимо і сподіваємось, що скоро приїдемо до вас в гості".
- Також Ігор Кондратюк розповідав, що до його брата приїжджали з ФСБ. Вони схиляли його до співпраці та намагались вести перемовини. Все тому, що брат шоумена був головою Голої Пристані.
- Ведучий показував відео з села Заградівка, де поховані його мама, бабуся, дідусь та багато рідних. У ролику видно спустошену та зруйновану землю.