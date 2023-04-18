Після того як Ані Лорак назвала війну Росії проти України "сталося те, що сталося", а запроданця та блазня Кремля Філіпа Кіркорова іменувала "старшим братом", Ігор Кондратюк сказав, що вона зробила свій однозначний вибір. До того ж не сама, бо в неї не вистачило б мізків навіть на це.

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Ігор Кондратюк висловився про Ані Лорак

Для мене вона померла. Дівчина зробила однозначний вибір. Причому цей вибір було зроблено, мабуть, не нею. Тому що якби сказати, що вибрала вона, – це значить, що в неї є мізки. А судячи з її дій з 2014 року, мізків у неї катма. Багато уваги ми їй приділяємо,

– заявив Ігор Кондратюк.

"Просто вона була досить знаковою артисткою в українському шоу-бізнесі, тому так до цього ставляться… Просто вона публічна особа, ми її знаємо. Маса людей сидить, жує соплі, як я люблю казати", – додав продюсер.

Він згадав виступ Ані Лорак на річницю російського військово-морського флоту 2016 року й зазначив, що ще після цього "про неї взагалі безглуздо говорити": "Флоту, який вкрав українські кораблики. Тому Ані Лорак вмерла то вмерла".