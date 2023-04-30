Кондратюк пригадав, як після візиту Януковича на "Караоке на Майдані" зник капелюх з грошима

Продюсер та ведучий популярного шоу "Караоке на Майдані" Ігор Кондратюк пригадав кумедну історію, пов'язану з експрезидентом-втікачем. Він заявив, що після візиту Януковича на шоу зник капелюх з грошима.

Шоумен у програмі STAND UP Battle Club пригадав, як колись у зйомках шоу брав участь колишній президент-втікач Віктор Янукович. Раніше Кондратюк розповідав про сварку з Оксаною Марченко через Донбас.

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Кондратюк зізнається, що добре пам'ятає ті зйомки з Януковичем, бо тоді відбулося декілька кумедних історій.

За його словами, тоді знімали дитячу версію "Караоке на Майдані", і до них вирішив завітати Віктор Янукович, який на той момент був прем'єр-міністром і планував висуватися на пост президента.

Програму не хотіли випускати в ефір

Продюсер пригадує, що телебаченню програму не хотіли випускати. Все через те, що один учасник співав дитячу пісню "В траве сидел кузнечик". Як сказали Кондратюку, причина – те, що в пісні є слово "сидел".

Я кажу: "Дитяча пісня, ви там взагалі поїхали?". Мені кажуть: "Ні, нам сказали чітко ніяк не компрометувати Януковича". Я кажу: "Нічого, що Янукович стояв і аплодував під час того, як хлопчик виконував цю пісню". Мені відповіли: "Він не розумів, що робить, а ми за це можемо отримати",

– розповів Кондратюк.

Зник капелюх з грошима

Також продюсер розповів, що на тій же передачі, куди завітав Янукович, зник капелюх, у який учасники збирали гроші.

Кондратюк заявив, що тоді була якраз "фішка" про те, що Янукович двічі судимий і "тирив шапки по молодості".

За його словами, капелюха не було два роки, поки на передачу не прийшла дівчина, яка виступала в тій передачі ще школяркою.

Вона там програла, і сказала: "Я забрала, я на фарт". А я кажу: "Нічого, що ми тут два роки думаємо про те, що Янукович вкрав ще один капелюх",

– поділився Кондратюк.

До слова, раніше Ігор Кондратюк спростував слова Каменських, що вона з Потапом виїхала з України за тиждень до початку повномасштабної війни. За його словами, він разом із репером брав участь в телешоу, зйомки якого були 20 лютого.