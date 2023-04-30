Шоумен в программе STAND UP Battle Club вспомнил, как когда-то в съемках шоу принимал участие бывший президент-беглец Виктор Янукович. Ранее Кондратюк рассказывал о ссоре с Оксаной Марченко из-за Донбасса.

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Кондратюк признается, что хорошо помнит те съемки с Януковичем, потому что тогда произошло несколько забавных историй.

По его словам, тогда снимали детскую версию "Караоке на Майдане", и шоу решил посетить Виктор Янукович, который на тот момент был премьер-министром и планировал выдвигаться на пост президента.

Программу не хотели выпускать в эфир

Продюсер напоминает, что телевидению программу не хотели выпускать. Все потому, что один участник пел детскую песню "В траве сидел кузнечик". Как сказали Кондратюку, причина – то, что в песне есть слово "сидел".

Я говорю: "Детская песня, вы там вообще уехали?". Мне говорят: "Нет, нам сказали четко никак не компрометировать Януковича". Я говорю: "Ничего, что Янукович стоял и рукоплескал во время того, как мальчик исполнял эту песню". Мне ответили: "Он не понимал, что делает, а мы за это можем получить",

– рассказал Кондратюк.

Исчезла шляпа с деньгами

Также продюсер рассказал, что на той же передаче, где был Янукович, исчезла шляпа, в которую участники собирали деньги.

Кондратюк заявил, что тогда была как раз "фишка" о том, что Янукович дважды судим и "тирал шапки по молодости".

По его словам, шляпы не было два года, пока на передачу не пришла девушка, выступавшая в той передаче еще школьницей.

Она там проиграла, и сказала: "Я забрала, я на фарт". А я говорю: "Ничего, что мы здесь два года думаем о том, что Янукович украл еще одну шляпу",

– поделился Кондратюк.

К слову, раньше Игорь Кондратюк опроверг слова Каменских, что она с Потапом уехала из Украины за неделю до начала полномасштабной войны По его словам, он вместе с рэпером принимал участие в телешоу, съемки которого прошли 20 февраля.