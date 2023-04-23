Режисер Руслан Ханумак хоч і оголосив про завершення музичної кар'єри після пісні "Дика дичка", але слід по собі лишив надовго. Так, Ігор Кондратюк заявив, що на тлі його творіння навіть пісня Потапа "Волонтер" не здається такою поганою.

До теми Зашквар, – соліст "Бумбоксу" відреагував на скандальні треки "Волонтер", "Дика дичка" та "Гопак"

Ігор Кондратюк розкритикував Потапа та "Дику дичку" Руслана Ханумака

Ось цей кліп "Дика дичка" – це просто дурня. Це поки що найдурніший зі всіх творів, які я бачив. Він навіть Потапа переплюнув з "Волонтером". Після кліпу "Дика дичка" кліп Потапа не здається таким поганим… Взагалі ганебна історія. Коли йде активна війна й гинуть хлопці в цих формах, вони в цій формі танцюють...

– висловився Ігор Кондратюк.

Він не боїться критикувати репера, бо той і так знає, як він до нього ставиться й за що засуджує: "Ми перед самою війною, буквально 20 лютого, знімалися в одному розважальному шоу. Потап був ведучим, а я учасником. Я прийшов і кажу: "Привіт, Потапе", а він крізь зуби: "Привіт". Я кажу: "Що таке?", а він: "Ну ти ж знаєш, що таке". А я ж його критикував за те, що він знімав штани в Москві".

Однак, на думку Ігоря Кондратюка, ані "Дика дичка" Ханумака, ані "Волонтер" Потапа не є шароварщиною. У його розумінні це "гоп, гоп, якого до чорта".

Шароварщиною я можу назвати пісні, які виконуються на другий день весілля вже під вечір. Це навіть не Сердючка, це щось ще гірше. Якщо ця нова шароварщина витіснить всю схожу російську музику, то це буде круто,

– висловився продюсер.