Ігор Кондратюк був суддею у вокальному шоу "Х-Фактор" 7 років. Упродовж 6 з них ведучою проєкту була зрадниця Оксана Марченко.

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Чому Кондратюк залишався в "Х-Факторі"

Після 2014 року Оксана Марченко залишилась у шоу. Ігор Кондратюк зізнався, що між ними сталась сварка, але з проєкту він не пішов.

"Наші відносини охололи після травня 2014. Я запитав керівників каналу одразу після окупації Криму: "А Оксана що, нічого не скаже?". Мені сказали, що "вона доросла дівчина" і "будемо стежити". Ми з нею трошки почубилися, бо вона почала мені доводити, мовляв, якийсь народ Криму і Донбасу може мати свою точку зору. Я не знаю таких народів. Я сказав їй, що, як на мене, не всі дружать з мізками".

І ми працювали, бо у неї був контракт, у мене був контракт. Якби я розвернувся, встав і пішов, то взяли б когось із Москви, вам було б легше? Ні, мабуть,

– вважає продюсер.

Це запитання ставили й Андрію Хливнюку

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк теж був суддею у проєкті "Х-Фактор-6", але тільки у 2015 році. Тоді шоу все ще вела Оксана Марченко.

Музикант зізнавався, що не хотів мати з нею нічого спільного та просив організаторів знайти заміну. Цього не сталося, а Андрій погодився на членство в журі через гонорар та інші аргументи.

Оксана Марченко припинила бути ведучою "Х-Фактора" після 7 сезону у 2016 році.

Кожного ефіру дарувала подарунки

Раніше український поп-гурт MBreeze поділився своїми спогадами про скандальну Оксану Марченко. У 2016 артисти з MBreeze брали участь у популярному шоу "Х-фактор". Цю програму тоді якраз і вела дружина Медведчука.

Музиканти кажуть, що користувалися прихильністю Марченко, адже за них вболівала її донька Дарина, хресним батьком якої є Владімір Путін. MBreeze пригадують, що за кадром мало спілкувалися з ведучою, аби мати змогу оцінити її як людину. Втім, зазначають співаки, її дочка полюбила їх та кожного ефіру дарувала подарунки.

Слід зауважити, що у 2016 році Оксана Марченко припинила бути єдиною "зіркою" на сцені "Х-фактору", адже в неї з'явився співведучий. Ним став Андрій Бєдняков. Чоловік заявив, що Марченко ця ситуація дуже зачепила. Своє невдовлення жінка демонструвала зверхнім ставленням до співведучого.