Игорь Кондратюк был судьей в вокальном шоу "Х-Фактор" 7 лет. В течение 6 из них ведущей проекта была предательница Оксана Марченко.

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Почему Кондратюк оставался в "Х-факторе"

После 2014 Оксана Марченко осталась в шоу. Игорь Кондратюк признался, что между ними произошла ссора, но из проекта он не ушел.

"Наши отношения остыли после мая 2014 года. Я спросил руководителей канала сразу после оккупации Крыма: "А Оксана что, ничего не скажет?". Мне сказали, что "она взрослая девушка" и "будем следить". Мы с ней немного поссорились, она начала мне доказывать, мол, какой-то народ Крыма и Донбасса может иметь свою точку зрения. Я не знаю таких народов. Я сказал ей, что, мне кажется, не все дружат с мозгами".

И мы работали, потому что у нее был контракт, у меня был контракт. Если бы я развернулся, встал и ушел, взяли бы кого-то из Москвы, вам было бы легче? Нет, пожалуй,

– считает продюсер.

Этот вопрос задавали и Андрею Хливнюку

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк тоже был судьей в проекте "Х-Фактор-6", но только в 2015 году. Тогда шоу по-прежнему вела Оксана Марченко.

Музыкант признавался, что не хотел иметь с ним ничего общего и просил устроителей найти замену. Этого не произошло, а Андрей согласился на членство в жюри из-за гонорара и других аргументов.

Оксана Марченко перестала быть ведущей "Х-Фактора" после 7 сезона в 2016 году.

Каждый эфир дарила подарки

Ранее украинская поп-группа MBreeze поделилась своими воспоминаниями о скандальной Оксане Марченко. В 2016 году артисты из MBreeze принимали участие в популярном шоу "Х-фактор". Эту программу тогда как раз и вела жена Медведчука.

Музыканты говорят, что пользовались расположением Марченко, ведь за них болела ее дочь Дарья, крестным отцом которой является Владимир Путин. MBreeze вспоминают, что за кадром они мало общались с ведущей, чтобы оценить ее как человека. Впрочем, отмечают певцы, ее дочь полюбила их и каждый эфир дарила подарки.

Следует заметить, что в 2016 году Оксана Марченко перестала быть "единственной звездой" на сцене Х-фактора, ведь у нее появился соведущий. Им стал Андрей Бедняков. Мужчина заявил, что Марченко эта ситуация очень задела. Свое недовольство женщина демонстрировала пренебрежительным отношением к соведущему.