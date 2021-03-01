Після двох тижнів лікування: принца Філіпа перевели в іншу лікарню

Після майже двох тижнів перебування в лікарні короля Едуарда VII принца Філіпа перевели в інший медичний заклад. Він опинився в лондонській лікарні Святого Варфоломія для продовження лікування інфекції та обстеження серця.

Про це йдеться в офіційній заяві Букінгемського палацу. Так, чоловіка королеви Єлизавети II перевели з однієї лондонської лікарні в іншу – з лікарні короля Едуарда VII в лікарню Святого Варфоломія. Клініка, в якій принц Філіп продовжить лікування, є одним з найбільших центрів серцево-судинних захворювань у Європі. Тому там він пройде додаткове обстеження.

До теми Йому значно краще: наймолодший син принца Філіпа розповів про стан здоров'я 99-річного батька

Представники королівської родини повідомили, що стан 99-річного принца Філіпа покращився. Лікування протікає добре, однак триватиме щонайменше ще тиждень.

Принц Філіп почувається комфортно та реагує на лікування, але, як очікується, він залишиться в лікарні принаймні до кінця тижня,

– йдеться в заяві Букінгемського палацу.

Нагадаємо, тиждень тому стало відомо, що в герцога Единбурзького виявили невідому інфекцію. Однак його хвороба не пов'язана з коронавірусом, адже на початку травня королівське подружжя Єлизавета II та принц Філіп вакцинувалися.

Додамо, що справи чоловіка Її Величності очевидно йдуть краще. Якщо 20 лютого принц Чарльз після зустрічі з батьком вийшов з лікарні зі сльозами на очах, то за кілька днів наймолодший син хворого принц Едвард запевнив, що батько почувається значно краще та чекає на виписку.