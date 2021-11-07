Хворі на коронавірус Ольга Харлан і Дмитро Дікусар "вийшли" на паркет "Танців з зірками"

Тиждень тому Ольга Харлан і Дмитро Дікусар підхопили коронавірус. Якщо в 9 випуску "Танців з зірками" в них був імунітет, то цього ефіру вони мали боротися за місце в проєкті. Пара станцювала на самоізоляції, однак їхня голограма "вийшла" на головний паркет країни.

У 10 випуску "Танців з зірками" хворій на коронавірус парі дісталось ча-ча-ча. Новий запальний номер давався складно їм обом, адже через COVID-19 вони дуже ослаблені. Однак Ольга Харлан як олімпійська чемпіонка не стала поступатися місцем у фіналі, відтак тренувалася у павільйоні посеред ночі.

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За лічені години фехтувальниці та Дмитру Дікусару вдалось поставити феєричний номер. Танець вони зняли заздалегідь, тому на паркет "Танців" вийшла їхня голограма.

Влад Яма разом з колегами подякував хворим Ользі Харлан і Дмитру Дікусару за ризик і титанічні зусилля. Однак головному судді "Танців з зірками" не вистачило задоволення від пари.

"Танці з зірками 2021" 10 випуск: дивіться онлайн – виступ Ольги Харлан і Дмитра Дікусара

просто посеред 10 прямого ефіру "Танців з зірками" Ольга Харлан і Дмитро Дікусар отримали ПЛР-тести з результатами

Нагадаємо, напередодні 9 випуску "Танців" Дмитро Дікусар захворів на COVID-19, тому Ольга Харлан готувала контемп з Дмитром Жуком. У день прямого ефіру вона й сама отримала позитивний результат ПЛР-тесту. Відтак фехтувальниця не танцювала наживо, публіка побачила її виступ з генеральної репетиції.

Хто з учасників "Танців з зірками" хворів на коронавірус