Хветкевич зізнався, як родина сприйняла камінг-аут і що сказав коханий на участь у "Холостячці"
Джерело:Олицька
Андрій Хветкевич, який був учасником 2 сезону "Холостячки", ще влітку здійснив камінг-аут, а кілька днів тому зіграв весілля з коханим Феліпе. Він розповів, як його партнер відреагував на участь у шоу та як мама з братом сприйняли камінг-аут.
Хветкевич зізнався, що має відносини з Феліпе вже 6 років. Він наголосив, що взяв участь в шоу, бо на той час вони розійшлися.
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Як родина Хветкевича сприйняла камінг-аут
Андрій пояснив, що він з братом не був дуже близьким все життя, але вони почали краще спілкуватися, коли працювали разом.
За його словами, брат здогадувався про його орієнтацію. "Він відреагував добре: "Сказав, що ти мій брат, я тебе люблю, все гаразд", – пригадує Хветкевич.
Його мама теж відреагувала нормально. Андрій каже, що розповів мамі перед камінг-аутом. Вона сказала, що головне – аби він був щасливим.
Вона нормально до цього ставиться. Їй лише не подобається те, що деякі люди не розуміють цього, обговорюють за спиною. Я мамі сказав не звертати увагу, бо ці люди тобі – ніхто,
– заявив Хветкевич.
Як коханий відреагував на участь Хветкевича в шоу
Феліпе знав, що Хветкевич бере участь у шоу. "Він бісився, йому це не подобалося. Він прямо говорив, що ми відновимо стосунки", – каже Андрій.
Камінг-аут я зробив більше для нього, ніж для себе. Бо я не був на 100% впевнений, що хочу це робити. Але я розумів, що краще зробити це раніше, бо я буду більш вільним. Можливо, в людей зміниться думка, що геї, бісексуали – це такі ж чоловіки,
– пояснює Хветкевич.
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Стосунки Хветкевича з Феліпе: головне
- Андрій Хветкевич здійснив камінг-аут у серпні 2022 року. Злата Огнєвіч одна з перших привітала наречених. Цікаво, що мама Андрія Хветкевича здивувалася, бо "це була несподіванка".
- Нагадаємо, весілля Андрія Хветкевича та його коханого Феліпе відбувалося у Мексиці, в курортному містечку Пуерто-Вальярта. Злата Огнєвіч приїхала туди ще на початку травня, де тиждень тривала підготовка до святкування.
- Вже 5 травня наречені обмінялися обітницями й обручками. Церемонія пройшла на території вілли на узбережжі Тихого океану. Весілля було організоване у смарагдових, білих та золотистих кольорах.