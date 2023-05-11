Хветкевич зізнався, як родина сприйняла камінг-аут і що сказав коханий на участь у "Холостячці"

Андрій Хветкевич, який був учасником 2 сезону "Холостячки", ще влітку здійснив камінг-аут, а кілька днів тому зіграв весілля з коханим Феліпе. Він розповів, як його партнер відреагував на участь у шоу та як мама з братом сприйняли камінг-аут.

Хветкевич зізнався, що має відносини з Феліпе вже 6 років. Він наголосив, що взяв участь в шоу, бо на той час вони розійшлися.

До теми Учасник "Холостячки" Андрій Хветкевич одружився з коханим: фото з весілля, де була Злата Огнєвіч

Як родина Хветкевича сприйняла камінг-аут

Андрій пояснив, що він з братом не був дуже близьким все життя, але вони почали краще спілкуватися, коли працювали разом.

За його словами, брат здогадувався про його орієнтацію. "Він відреагував добре: "Сказав, що ти мій брат, я тебе люблю, все гаразд", – пригадує Хветкевич.

Його мама теж відреагувала нормально. Андрій каже, що розповів мамі перед камінг-аутом. Вона сказала, що головне – аби він був щасливим.

Вона нормально до цього ставиться. Їй лише не подобається те, що деякі люди не розуміють цього, обговорюють за спиною. Я мамі сказав не звертати увагу, бо ці люди тобі – ніхто,

– заявив Хветкевич.

Як коханий відреагував на участь Хветкевича в шоу

Феліпе знав, що Хветкевич бере участь у шоу. "Він бісився, йому це не подобалося. Він прямо говорив, що ми відновимо стосунки", – каже Андрій.

Камінг-аут я зробив більше для нього, ніж для себе. Бо я не був на 100% впевнений, що хочу це робити. Але я розумів, що краще зробити це раніше, бо я буду більш вільним. Можливо, в людей зміниться думка, що геї, бісексуали – це такі ж чоловіки,

– пояснює Хветкевич.

Дивіться інтервю з Андрієм Хветкевичем: відео

Стосунки Хветкевича з Феліпе: головне