Андрій Хветкевич з "Холостячки" показав, як освідчувався коханому: відео розчулило фанів

Учасник "Холостячки" Андрій Хветкевич опублікував зворушливе відео. Він показав, як освідчувався своєму коханому.

Учасник романтичного проєкту "Холостячка" Андрій Хветкевич виходить заміж. Він ділиться зі своєю аудиторією зворушливими кадрами з коханим. На сторінці в інстаграмі він опублікував нове відео.

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Як Андрій Хветкевич робив пропозицію

Фрідайвер показав, як робив пропозицію своєму коханому. Він приготував для Феліпе подарунок – у торбинці була невеличка коробочка, де лежала обручка. Коли колумбієць відкрив торбинку, Андрій взяв обручку, став на одне коліно та освідчився в коханні.

На відео помітно, як трохи розгубився та здивувався Феліпе. Але він відповів "так" на пропозицію Хветкевича.

Як Андрій Хветкевич освідчився коханому:

, ще 4 серпня Андрій Хветкевич опублікував фото з обручками, заінтригувавши шанувальників. Але оголосив про заручини лише через кілька тижнів. Згодом він наважився показати обличчя коханого.

Романтичне відео зібрало безліч переглядів і вподобань. Шанувальники діляться своїми враженнями у коментарях під роликом: