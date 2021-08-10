"Коректно відмовились": хто з зірок не виступатиме на концерті до Дня незалежності

Услід за гуртом Green Grey у концерті до Дня незалежності України участь не зможе взяти низка артистів. Причини були різні – інші плани або просто небажання виступати. Серед них є гурти "Бумбокс", "Антитіла" і ONUKA.

24 серпня на НСК "Олімпійський" повинен відбутися концерт до 30-річчя незалежності України. На заході виступить чимало знаменитостей. Та виявилося, що деякі артисти просто відмовилися від участі.

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Кого не буде на концерті до Дня незалежності

Режисерка концерту Катерина Царик зізналась, що деякі артисти відмовилися від виступу через те, що братимуть участь в інших заходах. Та дехто не мав таких поважних причин.

Група "Бумбокс" "коректно відмовила" на прохання виступити на концерті;

Тарас Чубак відхилив запрошення, через що Катя Царик дуже шкодує;

"Антитіла" виступатимуть в іншому місті;

гурт "Друга ріка" візьме участь в іншому заході з нагоди Дня незалежності;

ONUKA також має запланований концерт в іншому місці;

Katya Chilly відмовилась від заходу, бо не хотіла виступати безкоштовно.

Зазначимо, що запрошеною гостею концерту до Дня незалежності України стала Софія Ротару. Примітно, що за кілька днів до того, як святкувати 30-річчя самостійності, зірка виступатиме в Росії на музичному конкурсі "Нова хвиля".

Скандал з Green Grey

На концерті до Дня незалежності мав виступити легендарний гурт Green Grey. Та згодом їм повідомили, що вони не "вписуються" в концепцію заходу, а тому не візьмуть у ньому участь. Через це учасники колективу вибухнули обуренням.

Згодом в ОП пояснили, що учасник гурту Green Grey Мурік (справжнє ім'я – Дмитро Муравицький) некоректно висловив позицію щодо нових норм закону про державну мову. Це стало причиною, чому виступ гурту скасували.

Хто натомість виступить на концерті до Дня незалежності