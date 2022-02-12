Учасників відбору Євробачення-2022 представники Суспільного оголосили 24 січня, повідомляє 24 канал. Проте не обійшлось без скандалів: виконавця LAUD вже замінили на Berleben, а Alina Pash звинуватила KALUSH у плагіаті її старої пісні.

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Попри це, фінал Національного відбору все ж відбудеться 12 лютого о 19:00 у прямому ефірі каналу UA:Суспільне. Хто отримає перемогу – невідомо, втім, долю виконавця чи гурту вирішить вимогливе журі у складі Тіни Кароль, Джамали та Ярослава Лодигіна, а також український глядач.

Редакція Showbiz 24 вирішила поцікавитись у Вас, хто зможе отримати перемогу та представити Україну на міжнародному конкурсі у травні в місті Турин, Італія.