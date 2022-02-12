Участников отбора Евровидения-2022 представители Общественного объявили 24 января, сообщает 24 канал. Однако не обошлось без скандалов: исполнителя LAUD уже заменили на Berleben, а Alina Pash обвинила KALUSH в плагиате ее старой песни.

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Несмотря на это, финал национального отбора все же состоится 12 февраля в 19:00 в прямом эфире канала UA:Общественное. Кто одержит победу – неизвестно, впрочем, судьбу исполнителя или группы решит взыскательное жюри в составе Тины Кароль, Джамалы и Ярослава Лодыгина, а также украинский зритель.

Редакция Showbiz 24 решила поинтересоваться у Вас, кто сможет одержать победу и представить Украину на международном конкурсе в мае в городе Турин, Италия.