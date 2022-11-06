"Задаю рівень": хто став власником авто Фредді Мерк'юрі, яке продав Андрій Данилко
Джерело:Володимир Носов
Андрій Данилко продав відоме авто Фредді Мерк'юрі за 11 мільйонів гривень на аукціоні в Лондоні. Новим власником став українець.
Український шоумен Андрій Данилко планував віддати машину лідера гурту Queen у музей, але з початком війни його думка змінилась. Авто продали на аукціоні в Лондоні.
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Хто став власником авто Фредді Мерк'юрі
Стало відомо, хто є новим власником рідкісного Rolls-Royce Silver Shadow 1974 року. Це український бізнесмен із Харкова Володимир Носов, який займається криптовалютою.
Сьогодні, я став володарем унікального лота. Це був благодійний лот на аукціоні Sothebys від Андрія Данилка, а усі кошти підуть на створення у сучасного центру реабілітації та протезування центру Superhumans, що розпочне свою роботу вже напочатку 2023. Що можу сказати? Не можу стояти осторонь, задаю рівень, бо, кожен українець зараз – рівень,
– прокоментував покупку Володимир Носов.
Відео з аукціону:
Допис Володимира Носова прокоментували й українські знаменитості. Володимир Остапчук написав бізнесмену перевірити бардачок, а Анатолій Анатоліч запитав, коли той покатає його на рідкісному авто. Шанувальники вітають Носова з покупкою:
- "Ви не перестаєте вражати нас своїми вчинками. Хай квітне з вами наша Україна";
- "Вітаємо! Пишаємося";
- "Збожеволіти! Такий рівень не будь-хто задасть";
- "Круто, я вас вітаю з новим авто. Ви молодець";
- "Немає слів";
- "Вова! Ти неймовірний! Пишаюся і вітаю з таким придбанням".