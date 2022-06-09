Переможці Євробачення-2022 Kalush Orchestra днями назвали людину, яка придбала кришталевий мікрофон. Ним став CEO криптовалютної біржі WhiteBIT Володимир Носов.

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Хто купив кришталевий мікрофон

Український гурт Kalush Orchestra нарешті оголосив українця, який не тільки придбав трофей Євробачення-2022, але й допоміг ЗСУ. Це генеральний директор одної з найбільших в Європі криптовалютних бірж. Володимир Носов також є творцем і ведучим шоу про криптовалюту "Гагарін Шоу".

Країна має знати його в обличчя! Респект,

– поділились у Kalush Orchestra.



Kalush Orchestra, Сергій Притула та Володимир Носов / Фото з інстаграму Kalush Orchestra

Як продали трофей Євробачення-2022

Про старт аукціону-розіграшу кубка Євробачення-2022 гурт Kalush Orchestra та Сергій Притула оголосили 25 травня 2022 року.

Розіграш відбувся 28 травня. Кришталевий мікрофон мав дістатися тому, хто б пожертвував найбільше коштів у криптовалюті чи традиційній валюті.

Першими ставку зробили підприємці з Калуша, які хотіли, щоб трофей залишився в рідному місті гурту. Вони внесли 28 тисяч доларів на рахунок фонду Притули. Згодом ставка зросла з 45 тисяч до 900.

У підсумку стало відомо, що фінальна ставка склала 900 тисяч доларів, а володарем кубка стала українська криптовалютна біржа WhiteBIT. За ці гроші фонд Притули зможе купити комплекс безпілотників PD–2 для української армії.

Зауважимо, Kalush Orchestra та Сергій Притула розіграли й рожеву панаму лідера колективу Олега Псюка. Для цього треба було зробити одну чи кілька пожертв у розмірі 5€ (або 200 гривень) на рахунок фонду Сергія Притули. Чим більше людина зробила пожертвувань, тим більше у неї було шансів виграти панаму. Переможця визначили з допомогою рандомайзера – ним став українець Володимир, який живе в Чехії. Та завдяки розіграшу люди загалом пожертвували 11 мільйонів гривень!