Украинский шоумен Андрей Данилко планировал отдать машину лидеру группы Queen в музей, но с началом войны его мнение изменилось. Авто продали на аукционе в Лондоне.

Не пропустите Андрей Данилко продал легендарное авто Фредди Меркьюри на аукционе: невероятная сумма

Кто стал владельцем авто Фредди Меркьюри

Стало известно, кто является новым владельцем редкого Rolls-Royce Silver Shadow в 1974 году. Это украинский бизнесмен из Харькова Владимир Носов, занимающийся криптовалютой.

Сегодня, я стал обладателем уникального лота. Это был благотворительный лот на аукционе Sothebys от Андрея Данилко, а все средства пойдут на создание в современном центре реабилитации и протезирования центра Superhumans, который начнет свою работу уже в начале 2023 года. Что могу сказать? Не могу стоять в стороне, задаю уровень, потому что каждый украинец сейчас – уровень,

– прокомментировал покупку Владимир Носов.

Стоит напомнить, что Владимир Носов – владелец и другого важного лота. Он с биржей WhiteBIT приобрел хрустальный микрофон, разыгрываемый группой Kalush Orchestra с Сергеем Притулой после победы на Евровидении-2022.

Видео с аукциона:

Сообщение Владимира Носова прокомментировали и украинские знаменитости. Владимир Остапчук написал бизнесмену проверить бардачок, а Анатолий Анатолич спросил, когда тот покатает его на редком авто. Поклонники поздравляют Носова с покупкой: