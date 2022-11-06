Український шоумен Андрій Данилко планував віддати машину лідера гурту Queen у музей, але з початком війни його думка змінилась. Авто продали на аукціоні в Лондоні.

Не пропустіть Андрій Данилко продав легендарне авто Фредді Мерк'юрі на аукціоні: неймовірна сума

Хто став власником авто Фредді Мерк'юрі

Стало відомо, хто є новим власником рідкісного Rolls-Royce Silver Shadow 1974 року. Це український бізнесмен із Харкова Володимир Носов, який займається криптовалютою.

Сьогодні, я став володарем унікального лота. Це був благодійний лот на аукціоні Sothebys від Андрія Данилка, а усі кошти підуть на створення у сучасного центру реабілітації та протезування центру Superhumans, що розпочне свою роботу вже напочатку 2023. Що можу сказати? Не можу стояти осторонь, задаю рівень, бо, кожен українець зараз – рівень,

– прокоментував покупку Володимир Носов.

Варто нагадати, що Володимир Носов – власник й іншого важливого лоту. Він з біржею WhiteBIT придбав кришталевий мікрофон, який розігрували гурт Kalush Orchestra з Сергієм Притулою після перемоги на Євробаченні-2022.

Відео з аукціону:

Допис Володимира Носова прокоментували й українські знаменитості. Володимир Остапчук написав бізнесмену перевірити бардачок, а Анатолій Анатоліч запитав, коли той покатає його на рідкісному авто. Шанувальники вітають Носова з покупкою: