"Це дуже вульгарно": Христину Соловій розкритикували за відвертий образ на концерті

Українська співачка Христина Соловій влаштувала благодійний концерт у Києві. Зірці вдалося зібрати понад 100 тисяч гривень для ЗСУ. Проте хейтери розкритикували співачку. Їм не сподобалося вбрання Соловій.

Артистка виступила на event-майданчику ArtHall D12 у Шевченківському районі. І хоч подія була благодійною, хейтери знайшли за що розкритикувати зірку.

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Соловій зібрала кошти на ЗСУ

Співачка висловилася про військових, які змогли потрапити на концерт, і які в цей час були в окопах.

Ви наша міць та сила. Ви – титани нашої Незалежності, завдяки вам ця зустріч під київським небом взагалі стала можливою. До наступного моменту, мої невтомні, мої непереможні,

– звернулася Христина Соловій.

Під час виступу співачці вдалося зібрати 102 тисячі гривень на авто для захисників на сході України.

Соловій розкритикували за вбрання

На концерт зірка обрала яскравий образ – коротку червону асиметричну сукню-бюстьє з воланами.

Образ Христини Соловій на концерті / Фото з її інстаграму

Проте підписники захейтили співачку:

"Навіщо така коротка сукня, це вже вульгарність".

"Це зовсім недоречно так все напоказ виставляти. Голосом потрібно брати публіку, а не практично голим тілом".

"Здається, що фотосесія для Playboy не відпускає пані Христину".

"Тут терміново потрібен стиліст. Цей образ юної Лоліти вже зовсім недоречний".

"А що то за прикол з голою сракою?"

"Ох, сукня... Вона більше відкриває, аніж прикриває".

"Скоро голяка буде. Це для кого?"

Проте шанувальники заступилися за Христину Соловій. Вони залишили в коментарях багато компліментів:

"Це потрясаюче фото, Христинко! Обіймаю".

"Круті ракурси!"

"Ніжки дуже гарні, є на що подивитись".

"Ну яка ж красуня, просто вау!"

"Ти прикрашаєш своєю юністю нашу столицю".

"Пощастило Жадану".

Христині Соловій приписують роман з Жаданом

Шанувальники вже кілька місяців пліткують про стосунки пари. Ще на початку травня у мережі з'явилося відео, на якому Христина Соловій та Сергій Жадан гуляють за ручки.

В червні під час пресконференції книги у Львові письменник сидів біля Христини. Вони перешіптувалися між собою та мило усміхалися одне одному.

А 24 червня у Львові на сольному концерті гурту "Жадан і Собаки" Христини Соловій разом із письменником заспівала спільну композицію. Виконавці на сцені трималися за руки та обіймалися, що підігріло увагу прихильників.

В ефірі "Сніданку з 1+1" Сергій Жадан висловився про стосунки зі співачкою. Він відповів завуальовано: "У нас у майбутньому нова пісня. Вчора знімали кліп, тому чекайте на прем'єру. Мені здається, це вичерпна відповідь".

Додамо, що Сергій Жадан цього року розлучився з дружиною Іриною Куніциною. З нею музикант був у шлюбі 15 років та має від неї 10-річну доньку Марію. До речі, це був другий шлюб письменника.