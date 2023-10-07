Крім того, ролик вона виставила в день, коли російські військові завдали удар по центру Харкова. Фани зауважили, що відео під веселу музику "гидко дивитися". Крім того, деякі коментатори навіть заявили, що відписуються від Христини через такий вчинок.

До теми "Ваш чоловік не воює": Христина Решетник нарвалася на хейт через 2 місяці відпочинку за кордоном

Христина Решетник поїхала за кордон

Дружина українського телеведучого опублікувала відео, де показала, як відправилась за кордон. З ролика можна зробити висновок, що жінка полетіла в Дубаї. Вона показала, як прогулювалась аеропортом, сідала в літак та їхала вулицями країни. До того ж в одному з фрагментів відео можна побачити, як Христина йшла за руку з чоловіком. Ймовірно, це був Григорій Решетник. Втім, достеменно не відомо, чи він полетів за кордон з нею, чи цю частинку відео зняли ще в Україні.

В описі під публікацією блогерка закликала підписників відгадати до якої країни вона полетіла. Проте не всім шанувальникам сподобалось відео та інтерактив, який запропонувала Христина Решетник.

Реакція мережі

Фани засудили блогерку через те, що ролик під веселу музику поширили у день, коли Росія цинічно обстріляла Харків і загинув 10-річний хлопчик та його 68-річна бабуся.

"Христино, з усією повагою до вас та вашої сім'ї. Однак, коли день за днем Україна потопає в крові (важко знайти сили, щоб знову пережити страшні події з Харківщини ось уже який день), ви під веселий музикальний супровід знову в очікуванні нової подорожі. Звісно, подорожуйте, насолоджуйтесь, відпочивайте, живіть, наче війна не в вашій країні, але, будь ласка, майте повагу до тих, хто виборює майбутнє для ваших дітей, до тих мам, які ніколи не побачать синів і навіть не матимуть змоги поховати тіло. До сестер, які ніколи не побачать брата, до дітей, які ніколи не обнімуть свого батька… Не мені, звісно, давати комусь поради, та хоча б допоки в країні війна, нехай всі ваші подорожі, відвідини весіль, побачення, концерти, вбрання, залишаться в вашому сімейному архіві";

"У всіх у нас є свої свята, подорожі, приємності. Але це особистий простір. В день трауру в Харкові дійсно як ніколи недоречно. Треба бути солідарними з українцями, які не можуть продовжувати жити своє звичне життя";

"Солідарність ніхто не скасовував і повагу до почуттів інших людей. Дуже шкода, що навіть у такий час не усі це розуміють. Ніхто не пише "не відпочивати", а тільки – "не виставляти"!";

"Навіщо таке виставляти? Та ще й з чоловіком. Як ті люди, які втратили рідну людину, мають на це дивитися?";

"Гидко дивитися";

"Відписка. Без коментарів".

Водночас були й підписники, які підтримали Христину. Вони зауважили, що не слід засуджувати людей, які продовжують жити навіть попри війну й побажали гарної подорожі.

"Господи, а вам прям муляє. І не лінь такі тексти писати? А жити коли? Чи тільки сидіти й плакати?";

"А засуджувати людей гарно?";

"Гарної подорожі";

"Крута";

"Клас".

Це вже не вперше