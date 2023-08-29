Днями дружина Решетника написала новий допис про свій відпочинок. Жінка протягом двох місяців часто публікувала фото з дітьми біля моря.
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Решетник нарвалася на хейт через відпочинок
Як розповіла Христина, їхні діти нарешті змогли відпочити – вперше за останні півтора року.
Це були неймовірні 2 місяці біля моря… Також здійснилась ще одна моя мрія – пожити біля моря довго. Скажу одне – мені надзвичайно сподобалось, бачити море з вікна дому щоранку допомагає зарядитися і надихнутися,
– написала вона.
За її словами, все ж вона з дітьми сумувала за домом.
Проте підписникам не сподобалися такі хизування від Христини Решетник. У коментарях вони висловили своє обурення:
- "Думаю, що якби її чоловік був на війні, то два місяці на морі вони не відпочивали б".
- "Добре, коли гроші є. На жаль, не всі можуть це собі дозволити в нинішній ситуації".
- "Ви ж повинні розуміти, що на вас підписані прості люди, які сидять під обстрілами. А їхня дитина мріє та просить батьків хоча б поїхати до річки..."
- "Відпочиваєте, молодці… Навіщо ви це виставляєте?"
- "Для чого ця показуха? Кому вона потрібна?"
- "Ви з відпочинку на відпочинок їздите, постійно якій "перезавантаження".
- "Такі фото не на часі. У нас війна, а ви дуже раді, що на відпочинку".
- "Ваші діти півтора роки не бачили море? Ну ви серйозно? А інші що, не хочуть?"
- "Можна й не виставляти той відпочинок, бо не той час".
За що ще критикували сім'ю Решетників
- Зірковий ведучий Григорій Решетник часто виїжджає за кордон, адже має на це дозвіл – є багатодітним батьком. Проте, чи не кожна його поїздка завершується критикою від шанувальників.
- Так, у травні Григорій з Христиною поїхали в Рим та викладали фото з Італії. Їх розкритикували. Тоді шоумен відреагував на хейт та нагадав, що поїхав за кордон з робочою метою, а не для відпочинку. Він відповів, що не має звітувати перед підписниками.
- А в листопаді 2022 року Григорій Решетник отримав багато хейту за фото з дружиною у Празі. Шанувальники тоді розкритикували ведучого, бо не всі чоловіки можуть виїжджати, місяцями не бачаться з сім'ями.
- У серпні цього року подружжя не бачилося кілька тижнів і потім зустрілося, проте не в Україні. Решетник показав відео з дружиною у Чехії і знову нарвався на хейт.