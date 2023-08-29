Днями дружина Решетника написала новий допис про свій відпочинок. Жінка протягом двох місяців часто публікувала фото з дітьми біля моря.

Цікаво Знову "Холостяк": у мережі пліткують про нового ймовірного бойфренда Даші Квіткової – хто він

Решетник нарвалася на хейт через відпочинок

Як розповіла Христина, їхні діти нарешті змогли відпочити – вперше за останні півтора року.

Це були неймовірні 2 місяці біля моря… Також здійснилась ще одна моя мрія – пожити біля моря довго. Скажу одне – мені надзвичайно сподобалось, бачити море з вікна дому щоранку допомагає зарядитися і надихнутися,

– написала вона.

За її словами, все ж вона з дітьми сумувала за домом.

Проте підписникам не сподобалися такі хизування від Христини Решетник. У коментарях вони висловили своє обурення:

"Думаю, що якби її чоловік був на війні, то два місяці на морі вони не відпочивали б".

"Добре, коли гроші є. На жаль, не всі можуть це собі дозволити в нинішній ситуації".

"Ви ж повинні розуміти, що на вас підписані прості люди, які сидять під обстрілами. А їхня дитина мріє та просить батьків хоча б поїхати до річки..."

"Відпочиваєте, молодці… Навіщо ви це виставляєте?"

"Для чого ця показуха? Кому вона потрібна?"

"Ви з відпочинку на відпочинок їздите, постійно якій "перезавантаження".

"Такі фото не на часі. У нас війна, а ви дуже раді, що на відпочинку".

"Ваші діти півтора роки не бачили море? Ну ви серйозно? А інші що, не хочуть?"

"Можна й не виставляти той відпочинок, бо не той час".

За що ще критикували сім'ю Решетників