Кроме того, ролик она выставила в день, когда российские военные нанесли удар по центру Харькова. Фаны отметили, что видео под веселую музыку "противно смотреть". Кроме того, некоторые комментаторы даже заявили, что отписываются от Кристины из-за такого поступка.

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Кристина Решетник уехала за границу

Жена украинского телеведущего опубликовала видео, где показала, как отправилась за границу. Из ролика можно сделать вывод, что женщина улетела в Дубай. Она показала, как прогуливалась по аэропорту, садилась в самолет и ехала по улицам страны. К тому же в одном из фрагментов видео можно увидеть, как Кристина шла за руку с мужчиной. Вероятно, это был Григорий Решетник. Но точно неизвестно, полетел ли он за границу с ней, или эту частицу видео сняли еще в Украине.

В описании под постом блоггер призвала подписчиков отгадать в какую страну она улетела. Однако не всем поклонникам понравилось видео и интерактив, который предложила Кристина Решетник.

Реакция сети

Фаны осудили блоггера за то, что ролик под веселую музыку распространили в день, когда Россия цинично обстреляла Харьков и погиб 10-летний мальчик и его 68-летняя бабушка.

"Кристина, со всем уважением к вам и вашей семье. Однако, когда день за днем Украина утопает в крови (трудно найти силы, чтобы снова пережить страшные события с Харьковской области вот уже какой день), вы под веселое музыкальное сопровождение снова в ожидании нового путешествия. Конечно, путешествуйте, наслаждайтесь, отдыхайте, живите, как будто война не в вашей стране, но, пожалуйста, имейте уважение к тем, кто борется за будущее для ваших детей. К мамам, которые никогда не увидят сыновей и даже не будут иметь возможности похоронить тело… К сестрам, которые никогда не увидят брата и к детям, которые никогда не обнимут своего отца… Не мне, конечно, давать кому-то советы, но хотя бы пока в стране война, пусть все ваши путешествия, посещение свадеб, свиданий, концерты, наряды, останутся в вашем семейном архиве";

"У всех у нас есть свои праздники, путешествия, удовольствия. Но это личное пространство. В день траура в Харькове действительно как никогда неуместно. Надо быть солидарными с украинцами, которые не могут продолжать жить свою привычную жизнь";

"Солидарность никто не отменял и уважения к чувствам других людей тоже. Очень жаль, что даже в такое время не все это понимают. Никто не пишет "не отдыхать", а только – "не выставлять"!";

"Зачем такое выставлять? Да еще с мужем. Как те люди, которые потеряли родного человека, должны на это смотреть?";

"Противно смотреть";

"Отписка. Без комментариев".

В то же время были подписчики, которые поддержали Кристину. Они отметили, что не следует осуждать людей, которые продолжают жить даже вопреки войне и пожелали хорошего путешествия.

"Господи, а вам прям мозолит. И не лень такие тексты писать? А жить когда? Или только сидеть и плакать?";

"А осуждать людей хорошо?";

"Хорошего путешествия";

"Крутая";

"Класс".

Впоследствии в инстаграмм-сторис блоггер поделилась видео с последствиями прилета по Харькову. Она отметила, что в течение дня не читала новости и пожелала, чтобы украинцы всегда помнили о жестокости и циничности россиян.

Не читаешь новости день и снова. Пусть наши дети и внуки никогда не забудут того, что они делают каждый день с нашей страной последние полтора года,

– подчеркнула Кристина.



Кристина Решетник показала последствия российской атаки по центру Харькова / Скриншот с инстаграмм-сторис

Это уже не в первый раз