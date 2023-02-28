У співачки Христини Соловій померла близька людина

Днями у родині співачки Христини Соловій сталося велике горе. Пішла з життя її рідна та близька людина – бабуся.

Цю сумну новину Христина розповіла підписникам в Instagram-stories. Зірка дуже засмучена через смерть бабусі, але вдячна їй.

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Артистка повідомила, що її бабуся "пішла за небокрай".

Цікаво, що бабуся Христина Соловій колись також писала пісні. Зірка зізналася, що своєму вмінню вона завдячує саме їй.

"Вона теж писала пісні і передала це вміння мені, моя красуня", – поділилася артистка.



На фото зображена бабуся Христини Соловій / Фото з інстаграм-сторіс зірки

Додамо, що зараз Христина Соловій має тур країнами Європи. Утім, не всі концерти минули без неприємних інцидентів. Так, у німецькому місті Нюрнберг після виконання пісні "Українська лють" раптово спрацював сигнал пожежної тривоги, тож концерт зірвався. Христина переконана, що це зробили навмисно.

Крім того, напередодні співачка повідомила, що тур Україною їй довелося перенести. Адже на останньому концерті вона зірвала голос. Проте до 22 березня Христина спробує відновитися, бо на цей день запланований концерт у Києві.