Эту печальную новость Кристина рассказала подписчикам в Instagram-stories. Звезда очень расстроена из-за смерти бабушки, но благодарна ей.

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Артистка сообщила, что ее бабушка "ушла за горизонт".

Интересно, что бабушка Кристина Соловий когда-то тоже писала песни. Звезда призналась, что своим умением она обязана именно ей.

"Она тоже писала песни и передала это умение мне, моя красавица", – поделилась артистка.



На фото изображена бабушка Кристины Соловий / Фото из инстаграм-сторис звезды

Добавим, что сейчас у Кристины Соловий есть тур по странам Европы. Впрочем, не все концерты прошли без неприятных инцидентов. Так, в немецком городе Нюрнберг после исполнения песни "Украинская ярость" внезапно сработал сигнал пожарной тревоги, и концерт сорвался. Кристина убеждена, что это сделали намеренно.

Кроме того, накануне певица сообщила, что тур по Украине ей пришлось перенести. Ведь на последнем концерте она сорвала голос. Однако до 22 марта Кристина попытается восстановиться, потому что в этот день запланирован концерт в Киеве.