Зірка розповіла деталі інциденту. З'ясувалося, що після цієї пісні у приміщенні спрацював сигнал пожежної тривоги.

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Христина Соловій не вважає це випадковістю.

У нас сьогодні мав бути концерт у Нюрнбергу, але після пісні "Українська лють" почалася пожежна тривога, і нам треба було терміново вийти. Я думаю, це не випадково. Це повна х...йня,

– сказала співачка.



Підписники артистки теж вважають, що це сталося не випадково:

"Провокація 100%. І це вже не перша історія для українських зірок в Німеччині. Христино, тримайтесь) Слава Україні!"

"Пожежну тривогу можна зробити штучно, підпаливши папір і підставивши його під датчик диму. Тому, думаю, що це не просто так. Хтось зірвав концерт. А москал*ні в Німеччині багато"

"Тендітна німецька пожежна система не витримала української люті"

"Вуха росіян стирчать!"

"Тут росіян багато. Думаю, провокація на 99%"

"Кацапня зірвала виступ, от що я думаю!"

До слова, Христина Соловій поїхала в європейський тур, щоб забезпечити захисників амуніцією. Українська співачка на одному з концертів переспівала трек, що був написаний на старий вірш Сергія Жадана. Поет був приємно здивований новому звучанню.