Христина Соловій розкритикувала Тіну Кароль за "російську попсу" та похвалила Ані Лорак
Джерело:"Буремний подкаст"
Співачка та авторка пісень Христина Соловій назвала українських артисток, які вплинули на неї своєю музикою. Вона згадала два україномовні альбоми зрадниці Ані Лорак, але розкритикувала так звану попдіву Тіну Кароль.
У свіжому інтерв'ю Христина Соловій розповіла, що в дитинстві слухала все – від "Океану Ельзи" до Потапа і Насті. Їй подобалася перша попспівачка незалежної України Руся, яка збирала стадіони на початку 90-х, Ірина Білик і переможниця Євробачення-2004 Руслана. Дівчина навіть захоплювалася Ані Лорак, поки та не дременула в Росію.
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"Я думаю, що я продовжую традиції україномовної жіночої попмузики, естрадної музики. Руся була першою, потім була рання Ірина Білик, Руслана вплинула на мене. Два альбоми українськомовні крутезні записала Ані Лорак з дуже важливими піснями", – несподівано заявила Христина Соловій.
Соловій розкритикувала Кароль і порівняла з Лорак
Співачка також обмовилася про Тіну Кароль, з якою познайомилася 2013 року в 3 сезоні "Голосу країни". Виявляється, коли вона заявила, що піде з проєкту, бо не хоче співати "російську попсу", то мала на увазі треки зіркової тренерки.
Тіни Кароль ніколи не буде в переліку виконавиць, які вплинули на Соловій, бо, на її думку, вона завжди орієнтувалася на Росію. Навіть зрадниця Ані Лорак своїми двома альбомами нібито зробила більше для розвитку українського жіночого попу.
У цьому списку ніколи не було і не буде Тіни Кароль. Навіть попри те, що Ані Лорак звалила в рашку і все просто перекреслила, у неї є ці два українськомовні альбоми. У Тіни Кароль я не пам'ятаю жодної пісні, яка б на мене вплинула. Україномовної пісні. Усі її найпопулярніші релізи – це російська музика,
– різко висловилася Христина Соловій.
Христина Соловій розкритикувала Тіну Кароль / Скриншот з відео
До речі, восени 2022 року Тіна Кароль публічно відмовилася від усіх своїх російськомовних пісень, "якими б хітами вони не були". Вона нібито не має права виконувати пісні російською і не робила цього жодного разу з початку великої війни.
Цікаво, що у вересні артистка навіть випустила англомовний альбом Scandal, до якого ввійшли вже відомі хіти, перекладені з російської – "Скандал", "Это любовь", "Любовники", "Красиво", "Хороший парень", "Двойной рай" та інші. Однак і тоді Кароль встряла у курйоз через саундпродюсера Аркадія Олександрова, який всі 8 років війни "писав" російських селеб.