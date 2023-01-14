Кристина Соловий раскритиковала Тину Кароль за "русскую попсу" и похвалила Ани Лорак

Певица и автор песен Кристина Соловий назвала украинских артисток, которые повлияли на нее своей музыкой. Она вспомнила два украиноязычных альбома предательницы Ани Лорак, но раскритиковала так называемую поп-диву Тину Кароль.

В свежем интервью Кристина Соловий рассказала, что в детстве слушала все – от "Океана Эльзы" до Потапа и Насти. Ей нравилась первая поп-певица независимой Украины Руся, собиравшая стадионы в начале 90-х, Ирина Билык и победительница Евровидения-2004 Руслана. Девушка даже восхищалась Ани Лорак, пока та не перебралась в Россию.

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"Я думаю, что я продолжаю традиции украиноязычной женской поп-музыки, эстрадной музыки. Руся была первой, потом была ранняя Ирина Билык, Руслана повлияла на меня. Два альбома украиноязычных крутых записала Ани Лорак с очень важными песнями", – неожиданно заявила Кристина.

Соловий раскритиковала Кароль и сравнила с Лорак

Певица также оговорилась о Тине Кароль, с которой познакомилась в 2013 году в 3 сезоне "Голоса страны". Оказывается, когда она заявила, что уйдет из проекта, потому что не хочет петь "русскую попсу", то имела в виду треки звездной тренерки.

Тины Кароль никогда не будет в списке исполнительниц, которые повлияли на Соловий, потому что, по ее мнению, она всегда ориентировалась на Россию. Даже предательница Ани Лорак своими двумя альбомами якобы сделала больше для развития украинского женского попа.

В этом списке никогда не было и не будет Тины Кароль. Даже несмотря на то, что Ани Лорак свалила в рашку и все просто перечеркнула, у нее есть эти два украиноязычных альбома. У Тины Кароль я не помню ни одной песни, которая бы на меня повлияла. Украиноязычной песни. Все ее самые популярные релизы – это русская музыка,

– резко высказалась Кристина Соловий.

Кристина Соловий раскритиковала Тину Кароль / Скриншот с видео

Кстати, осенью 2022 года Тина Кароль публично отказалась от всех своих русскоязычных песен, "какими бы хитами они ни были". Она якобы не имеет права исполнять песни на русском и не делала этого ни разу с начала великой войны.

Интересно, что в сентябре артистка даже выпустила англоязычный альбом Scandal, в который вошли уже известные хиты, переведенные с русского – "Скандал", "Это любовь", "Любовники", "Красиво", "Хороший парень", "Двойной рай" и другие. Однако и тогда Кароль ввязалась в курьез из-за саундпродюсера Аркадия Александрова, который все 8 лет войны "писал" русских селеб.