Подружжя тележурналістів Григорія та Христини Решетник діляться досвідом подорожі з 3 дітьми з прихильниками. А дружина шоумена показує еротичні кадри в купальниках, демонструючи бездоганні форми після пологів.

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Христина Решетник у бікіні

Дружина телеведучого позувала на розкішному тлі пальм, моря та піску. Вона постала перед камерою у ліловому бікіні, що вдало підкреслювало підтягнутий живіт та спокусливі форми зірки. Зверху Христина Решетник накинула напівпрозорий халат у тон, що додав образу особливої перчинки.

Пікантний образ журналістка доповнила сонцезахисними окулярами. Вона розпустила пишне волосся, яке розвіювалося на вітрі. Христина не робила макіяж, похизувавшись природною красою.

"Після третіх пологів пройшло майже 5 місяців. Я майже повернулась в форму. Добре, що я особливо не виходила з форми під час вагітності, бо зараз було б складніше. Різниця в тому, коли народжуєш у 23 і в 31 все-таки є", – поділилась думками Решетник.

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Прихильники захоплюються фігурою Христини Решетник у коментарях під публікацією: