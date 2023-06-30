Після шквалу критики у соцмережах Христина Решетник відповіла на хейт за те, що відвідала концерт Бейонсе. За її словами, це була її мрія.

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Решетник заявила, що для неї, як і інших українців, такі моменти радості та щастя дуже рідкісні.

Ми живемо в Києві, де нам щодня падають на голову "Шахеди" і ракети. Ми щодня живемо в епіцентрі жаху, в потоці негативних новин, одного суцільного трауру протягом 500 днів, 17-ти місяців і майже вже 10-ти років,

– висловилася Христина.

За її словами, попри це вона продовжує жити та працювати в Україні, тут її діти ходять до школи.

Дружина ведучого зізналася, що їй нема чого приховувати, бо вона завжди відкрита і не порушує законів. А такі моменти нібито допомагають їй морально триматися.

"У цей складний час я працюю над тим, щоб морально зберігати стійкість і позитив, вірю в Бога, добро, любов, бо тільки так ми всі здобудемо перемогу над ворогом. Саме тому я показую своє життя і ділюся позитивом", – написала Решетник.

Крім того, вона додала, що на концерті Бейонсе зустріла десятки відомих українців.

Підтримав дружину і Григорій Решетник. Він присвятив їй допис в Інстаграмі, у якому захистився за Христину.

Я щасливий, що вдалося здійснити твою мрію та подарувати тобі рідкісні миті радості. Адже ти гідна цього, як ніхто інший... Твоя відданість рідній країні захоплює… І завжди пам’ятай, що доки я поруч – тебе ніхто не образить, а якщо спробує, ми щось придумаємо,

– зворушливо написав чоловік.

Нагадаємо, що раніше Григорій Решетник відповів хейтерам за фотографії з поїздки в Рим, де він зі своєю дружиною показував моменти спільного відпочинку. Шоумен зізнався, що йому нема чого приховувати, і його поїздка має робочий характер.