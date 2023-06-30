После шквала критики в соцсетях Кристина Решетник ответила на хейт за то, что посетила концерт Бейонсе. По ее словам, это была ее мечта.

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Решетник заявила, что для нее, как и для других украинцев, такие моменты радости и счастья очень редки.

Мы живем в Киеве, где нам каждый день падают на голову "Шахеды" и ракеты. Мы ежедневно живем в эпицентре ужаса, в потоке негативных новостей, одного сплошного траура в течение 500 дней, 17 месяцев и почти уже 10 лет,

– высказалась Кристина.

По ее словам, несмотря на это, она продолжает жить и работать в Украине, здесь ее дети ходят в школу.

Жена ведущего призналась, что ей нечего скрывать, потому что она всегда открыта и не нарушает законы. А такие моменты вроде бы помогают ей морально держаться.

"В это сложное время я работаю над тем, чтобы морально сохранять стойкость и позитив, верю в Бога, добро, любовь, потому что только так мы все одержим победу над врагом. Именно поэтому я показываю свою жизнь и делюсь позитивом", – написала Решетник.

Кроме того, она добавила, что на концерте Бейонсе встретила десятки известных украинцев.

Поддержал жену и Григорий Решетник. Он посвятил ей Сообщение в Инстаграмме, в котором защитился за Кристину.

Я счастлив, что удалось осуществить твою мечту и подарить тебе редкие мгновения радости. Ты ведь достойна этого, как никто другой... Твоя преданность родной стране восхищает… И всегда помни, что пока я рядом – тебя никто не обидит, а если попробует, мы что-нибудь придумаем,

– трогательно написал мужчина.

Напомним, что ранее Григорий Решетник ответил хейтерам за фотографии из поездки в Рим, где он со своей супругой показывал моменты совместного отдыха. Шоумен признался, что ему нечего скрывать, и его поездка носит рабочий характер.