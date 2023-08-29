На днях жена Решетника написала новое пост о своем отдыхе. Женщина в течение двух месяцев часто публиковала фото с детьми у моря.
Интересно Снова "Холостяк": в сети сплетничают о новом вероятном бойфренде Даше Цветковой – кто он
Решетник нарвалась на хейт из-за отдыха
Как рассказала Кристина, их дети наконец-то смогли отдохнуть – впервые за последние полтора года.
Это были невероятные 2 месяца у моря… Также сбылась еще одна моя мечта – пожить у моря долго. Скажу одно – мне очень понравилось, видеть море из окна дома каждое утро помогает зарядиться и вдохновиться,
– написала она.
По ее словам, все же она с детьми скучала по дому.
Однако подписчикам не понравились такие хвастания от Кристины Решетник. В комментариях они выразили свое возмущение:
- "Думаю, что если бы ее муж был на войне, то два месяца на море они бы не отдыхали".
- "Хорошо, когда деньги есть. К сожалению, не все могут себе это позволить в нынешней ситуации".
- "Вы должны понимать, что на вас подписаны простые люди, которые сидят под обстрелами. А их ребенок мечтает и просит родителей хотя бы поехать к реке..."
- "Отдыхаете, молодцы… Зачем вы это выставляете?"
- "Для чего эта показуха? Кому она нужна?"
- "Вы с отдыха на отдых ездите, постоянно которой перезагрузка".
- "Такие фото не ко времени. У нас война, а вы очень рады, что на отдыхе".
- "Ваши дети полтора года не видели море? Ну вы серьезно? А другие что, не хотят?"
- "Можно и не выставлять этот отдых, потому что не то время".
За что еще критиковали семью Решетников
- Звездный ведущий Григорий Решетник часто выезжает за границу, ведь имеет на это разрешение – многодетный отец. Однако едва ли не каждая его поездка завершается критикой от поклонников.
- Да, в мае Григорий с Кристиной уехали в Рим и выкладывали фото из Италии. Их подвергли критике. Тогда шоумен отреагировал на хейт и напомнил, что уехал за границу с рабочими целями, а не для отдыха. Он ответил, что не должен отчитываться перед подписчиками.
- А в ноябре 2022 года Григорий Решетник получил много хейта за фото с супругой в Праге. Поклонники тогда подвергли критике ведущего, потому что не все мужчины могут уезжать, месяцами не видятся с семьями.
- В августе этого года супруги не виделись несколько недель и потом встретились, однако не в Украине. Решетник показал видео с женой в Чехии и снова нарвался на хейт.