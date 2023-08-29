На днях жена Решетника написала новое пост о своем отдыхе. Женщина в течение двух месяцев часто публиковала фото с детьми у моря.

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Решетник нарвалась на хейт из-за отдыха

Как рассказала Кристина, их дети наконец-то смогли отдохнуть – впервые за последние полтора года.

Это были невероятные 2 месяца у моря… Также сбылась еще одна моя мечта – пожить у моря долго. Скажу одно – мне очень понравилось, видеть море из окна дома каждое утро помогает зарядиться и вдохновиться,
– написала она.

По ее словам, все же она с детьми скучала по дому.

Однако подписчикам не понравились такие хвастания от Кристины Решетник. В комментариях они выразили свое возмущение:

  • "Думаю, что если бы ее муж был на войне, то два месяца на море они бы не отдыхали".
  • "Хорошо, когда деньги есть. К сожалению, не все могут себе это позволить в нынешней ситуации".
  • "Вы должны понимать, что на вас подписаны простые люди, которые сидят под обстрелами. А их ребенок мечтает и просит родителей хотя бы поехать к реке..."
  • "Отдыхаете, молодцы… Зачем вы это выставляете?"
  • "Для чего эта показуха? Кому она нужна?"
  • "Вы с отдыха на отдых ездите, постоянно которой перезагрузка".
  • "Такие фото не ко времени. У нас война, а вы очень рады, что на отдыхе".
  • "Ваши дети полтора года не видели море? Ну вы серьезно? А другие что, не хотят?"
  • "Можно и не выставлять этот отдых, потому что не то время".

За что еще критиковали семью Решетников

  • Звездный ведущий Григорий Решетник часто выезжает за границу, ведь имеет на это разрешение – многодетный отец. Однако едва ли не каждая его поездка завершается критикой от поклонников.
  • Да, в мае Григорий с Кристиной уехали в Рим и выкладывали фото из Италии. Их подвергли критике. Тогда шоумен отреагировал на хейт и напомнил, что уехал за границу с рабочими целями, а не для отдыха. Он ответил, что не должен отчитываться перед подписчиками.
  • А в ноябре 2022 года Григорий Решетник получил много хейта за фото с супругой в Праге. Поклонники тогда подвергли критике ведущего, потому что не все мужчины могут уезжать, месяцами не видятся с семьями.
  • В августе этого года супруги не виделись несколько недель и потом встретились, однако не в Украине. Решетник показал видео с женой в Чехии и снова нарвался на хейт.