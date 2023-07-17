Мовчати не буду, – Христина Горняк різко звернулась до Остапчука, який облаштовує їхній дім

Шоумен Володимир Остапчук продовжив ремонт у будинку, який придбав з колишньою дружиною. Христина Горняк натякнула, що буде звертатися до адвокатів і суду, якщо все не вирішиться законно.

Шоумен Володимир Остапчук в інстаграм-сторіз опублікував оголошення, що шукає лайндшафтного дизайнера. Сьогодні він знову показав дім – там ведучий згадував, яка плитка куди має кластися.

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Христина Горняк звернулась до ексчоловіка

Колишня дружина Володимира Остапчука у відповідь на ці кадри поділилась, що шукає контакти сімейних адвокатів. "Дуже хочу жити у своєму будинку в "Золоче прованс", а кажуть, там ремонт починають. Боюсь, що мою кімнату оформлять не так, як я люблю", – жартома написала Христина. Вона різко звернулась до екса й натякнула на суд.

Бачить Бог, я хотіла тихо, по-мировому, навіть готова була відійти від рівності часток. Хоча усі крутили мені у скроні, що ні, так не має бути…Але я не хочу, щоб мене дурили, брехали й крали. Я готова розмовляти й домовлятися. Але в односторонньому порядку не виходить, тому курс на "Золоче прованс",

– написала Горняк.

Нотаріус додала, що вже змовчала на певну тему, але не буде стримуватися, якщо спробують її обманути. Вона нагадала, що багато ресурсів вклала у їхній спільний будинок. Тому може підказати, "де що має бути у нашому спільному будиночку" і куди класти плитку, яку сама обирала.

"Я пропоную мирове рішення, бо суд – це бруд і негатив. Я розумію, що поки я хочу по закону, чесно, як і домовлялись, хтось хоче все собі. Та я слово стримую зазвичай і казала, що якщо в мене будуть красти моє, я мовчати не буду. Як мовчала на іншу тему…".

Христина Горняк про спільний будинок / Фото з інстаграм-сторіз